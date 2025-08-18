El anuncio de un apartamento de 21 metros se viraliza por su precio y arranca el desfile de críticas y burlas

En un contexto de encarecimiento de la vivienda, de cuando en cuando saltan a las redes sociales anuncios de minipisos a precio de oro que claman al cielo. En ocasiones, además de por lo reducido del tamaño, por limitaciones como tener que dormir prácticamente al lado de la lavadora o ni siquiera caber de pie en todas las estancias.

En Reino Unido un anuncio no sólo ha despertado críticas en redes sociales, sino que ha saltado a la prensa internacional. Se trata de un apartamento en Sheffield que estaba disponible por 59.000 libras, unos 68.400 euros. Lo llamativo es su tamaño, 21 metros cuadrados.

"Ha salido a la venta un apartamento tan estrecho que se pueden tocar ambas paredes a la vez", indicó The Sun, como se hacen eco en Lrytas desde Lituania.

Según el Daily Mail, esta "inusual propiedad forma parte de una antigua fábrica que se convirtió en apartamentos en 2008". Como describen, este estudio se compone de "una habitación larga y estrecha con un solo colchón tendido en el suelo al lado de un sofá". En la pared de enfrente (es decir, prácticamente al lado) hay una pequeña cocina.

Aunque hay quien le ha llegado a ver encanto o incluso una oportunidad de inversión, muchos usuarios han calificado la oferta como "ridícula".

Este último diario recoge las declaraciones de un portavoz de la inmobiliaria, que recalca lo céntrico de la propiedad, con "excelente acceso a tiendas, oficinas, cafeterías, bares y entretenimiento"

'Es el apartamento tipo estudio más pequeño que he tenido en el mercado en 28 años como agente. Puede ser pequeño, pero tiene mucho encanto y carácter", admite.