El aplaudido mensaje de Sergio Bezos sobre Inés Hernand en 'La Revuelta': para reflexionar fuerte

Sergio Bezos, colaborador de La Revuelta de David Broncano, se ha llevado el aplauso de todos, seguro que tanto dentro como fuera de plató, al mandar un claro mensaje de apoyo a Inés Hernand.

La presentadora del Benidorm Fest ha sido objeto de críticas por parte de cierto sector de la población por enseñar los pechos en una fiesta privada que se hizo cuando terminó el evento que coronó a Melody como próxima representante de España en Eurovisión.

"A por cierto a Inés Hernand la están vareando muchísimo porque el sábado enseñó el pecho y la están dando por... yo hice lo mismo el miércoles y...", ha dicho Bezos, que se quitó la camiseta en pleno programa y, por lo que sea, no fue ni noticia ni nada por el estilo.

"Enseñaste los dos pechos, eh", ha añadido Broncano. "Yo ni tan mal", ha apostillado Bezos, llevándose un sonoro aplauso por parte del público presente en el teatro.

"No se te ha dicho nada, no se te ha criticado", ha vuelto a añadir David Broncano. Para terminar, Grison ha puesto la nota de humor para hablar de los pechos de Bezos: "Es que esos pezones no vean, pareces galletas Fontaneda".

Inés Hernand ha dado explicaciones en un vídeo donde ha contado que todo ocurrió en una fiesta privada que nada tenía que ver con lo que muchos han llamado "lo público". Ha añadido la presentadora que a esa fiesta "semi privada" sólo se podía acudir con invitación.

En un momento dado ella subió al escenario a cantar Ay mamá, de Rigoberta Bandini: "Lo voceo, lo bailo, me lo gozo y hago un fantástico topless de siete segundos al ritmo de no sé por qué dando tanto miedo nuestras tetas'. De una forma inocua, divertida y desconociendo el nivel de conversación que adquiriría después".