El cartel que cuelgan en un bar sobre el consumo mínimo tiene a muchos indignados: lo de la cerveza más

El profesional de la hostelería y activista Jesús Soriano, conocido en el mundo de las redes sociales como Soy Camarero, se ha hecho eco del cartel que han colgado en un bar que podría sentar precedente y que, además, ha generado cientos de comentarios de clientes alucinando con su contenido, sobre todo con el mensaje final.

"¿Qué opináis? ¿Seríais clientes de este bar o iríais a otros?", ha preguntado en una publicación de su perfil de Instagram (@soycamarero). La pregunta viene al dedillo, ya que el cartel ha causado mucho rechazo. Primero informaban que los desayunos estaban disponibles hasta las 12:00 horas, como la mayoría de los locales.

Ha causado mucho rechazo el aviso de que el consumo mínimo por mesa es de 10 euros. Lo peor de todo ha sido justo el final, en el que advertían: "No servimos cañas en terraza". Los usuarios no han dudado en dejar su más sincera opinión: "Así se escribe, pero se lee: Tú y tu café con leche descafeinado con leche de soja en vaso con hielo y sacarina más los 20 cigarrillos, os podéis ir a otro sitio".

"No servimos caña en terraza"

El debate está servido: "¿Cómo que caña en la terraza no? ¿Puedo pedirla dentro y salir? ¿Mínimo 10 euros? Eso se suele cumplir ya de por sí, yo al menos". Algunos usuarios achacan a los clientes que se tiran horas y horas con un café, utilizando el ordenador y conectados al WiFi del bar, ocupando una mesa que podrían utilizar otras personas y haciendo que el local no pueda seguir ganando dinero, que es para lo que está destinado.

La usuaria @errlenny lo entiende, ya que tiene una cafetería: "Tengo a los típicos clientes, un matrimonio que siempre ocupa la mejor mesa para apalancarse de cuatro a cinco horas con tres cortados y un vaso de agua. 4,60 su cuenta de todos los días, pero claro, luego los clientes ven este tipo de comunicados y los malos somos los hosteleros".

"10 euros mínimo es una locura"

Muchos coinciden también en que cada propietario impone las normas que él considere, pero el consumo mínimo lo han considerado disparatado: "Es una locura, si voy yo solo y no voy más que a tomar café, pues paso de largo".

"Eso es por mesa, es decir, vais cuatro y con 2,5 por persona lo hacéis; la gente se tira con un café y un vaso de agua media mañana", ha defendido el usuario piravito.