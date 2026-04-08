Una camarera cuenta algo que ha visto hacer en las cocinas de los restaurantes y, si lo escuchas, quizá se te quiten las ganas de comer fuera

La usuaria de TikTok Shannon Corbera ha provocado un encendido debate en esa red social al desvelar algunas prácticas que ha visto en algunos lugares en los que ha trabajado y que provocan rechazo en cualquier que las oiga.

Para tranquilidad de muchos, en los comentarios hay multitud de personas que afirman que llevan décadas trabajando en la hostelería y que jamás han presenciado cosas como las que relata Corbera.

"Cosas que como camarera he visto en la hostelería y no deberían ocurrir. En este vídeo escucharás cosas que no te van a gustar. Estuve en un sitio en el que vendíamos tartas que sorprendentemente encantaban a la gente pero lo que no sabía la gente es que cada día se congelaban y se descongelaban para que duraran más. Que sí, que estaban espectaculares, pero eso muy bueno muy bueno no es", cuenta.

"Seguro que hay algunos que no lo hacen"

Cuando más avanza el vídeo, más sube de gravedad lo que cuenta: "Esta es de manual: rellenar el vino que ha sobrado en otra mesa. Eso incluye también el agua. Sí, sé que es una guarrada, pero es así. No digo que en todos los restaurantes de todo el planeta sea así, quiere decir que no lo he visto ni uno, ni en dos, ni en tres ni en cuatro restaurantes. Lo he visto en muchísimos más. Pero seguro que hay algunos que no lo hacen".

"Otra parecida: reciclar el pan. Si el pan se ve que no está tocado, o el tomate y el ajo, se le sirve al siguiente. La aplicación de la famosa regla de los cinco segundos: si se cae algo al suelo, se recoge y se sirve", prosigue.

"Y ahora ya empezamos a subir el nivel. Nivel extremo. Nivel trauma. Estás avisado", advierte antes de desvelar lo que vio hacer a un trabajador en una ocasión: "Yo estaba trabajando en una pizzería y le respondieron muy mal al pizzero. A ver cómo te cuento yo esto: le metió un escupitajo a la pizza. No debería pasar, pero pasa".

"La última que por suerte no la he visto en persona"

"La última que por suerte no la he visto en persona, por lo tanto no puedo confirmar 100% que sea real, aunque no me extrañaría, es parecida a la anterior en cuanto a que ridiculizaron al camarero hablándole muy mal y gritándole delante de toda la sala. El camarero se ve que cogió el filete que se iba a comer esa persona, lo tiró al suelo, lo pisó y luego lo cocinaron. Puede ser mentira pero visto lo visto...", deja caer.

"42 años llevo trabajando en hostelería y jamás vi nada de lo que cuenta está señorita...", asegura una persona. "20 años trabajando en hostelería y jamás he visto nada de esto", apunta otro. "Llevo 15 años en la hostelería, y he trabajado en unos 5-6 restaurantes/bares y nunca he visto nada de lo que dices. También te digo, de las dos últimas, no es que me falten ganas...", afirma uno más.