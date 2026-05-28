Tienen cerrado el bar y no se pueden creer la nota que les han dejado por debajo de la puerta

"La empatía hecha nota". Con esta breve pero significativa frase ha definido Jesús Soriano, influencer detrás de la cuenta Soy Camarero, la nota que unos clientes han dejado por debajo de la puerta de un bar que estaba cerrado y al que querían ir a comer.

"Tenéis un horario complicado pues la gente trabaja y los chavales tiene cole y para un día que podemos venir (pues nos hemos pedido el día) con los niños que no tenían cole, ¿cerráis? ¿perdón?", dice la parte principal de la nota escrita a boli y en mayúsculas.

"Además, ¿me decís dónde tenéis el horario al público? decepcionante, ya no vendremos", finaliza la amenazante nota que ha recibido este establecimiento por estar cerrado.

En los comentarios, como suele pasar en muchas ocasiones, los usuarios de X se han puesto del lado del restaurante que, como no podía ser de otra forma, tiene derecho a abrir o cerrar cuando le parezca.

"La verdad es que no entiendo tanta queja con los horarios. ¿Está cerrado? Pues oye, te vas a otro sitio....a ver si tendré que abrir cuando tú me lo digas. Los bares no son farmacias", señala una persona en X.

Horarios según la ley

La persona que ha escrito la nota se queja de que el establecimiento no tiene por ningún lado puesto el horario al público pero, ¿qué dice la ley sobre los horarios de bares y restaurantes?

En este caso, como muchas cuestiones relacionadas con la hostelería, las normas son autonómicas y no estatales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) dice "la normativa de horarios de bares no es estatal, sino que depende de cada Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. En España, la legislación establece límites generales de apertura y cierre, pero los consistorios locales pueden reducirlos por motivos de descanso o medioambiente".

Poniendo de ejemplo Madrid, los horarios serían: