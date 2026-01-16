El cartel de un restaurante recibe miles de 'me gusta' al explicar por qué las camareras son amables con los clientes

El ingenio del que hacen gala algunos restaurantes nunca deja de sorprender. Los carteles informativos suelen servir para notificar cuestiones concretas, como el horario de apertura y cierre o las normas del establecimiento.

Sin embargo, también hay quien tira de sarcasmo para hacer una crítica constructiva a los clientes. Un restaurante, del que se desconoce su nombre, ha tirado de fina ironía para ilustrar una situación muy concreta. Y lo ha hecho con un cartel muy llamativo.

La cuenta @SoyCamarero lo ha compartido en una publicación que ya acumula más de dieciocho mil ‘me gusta’. “¿Por qué la camarera es amable contigo?”, reza el cartel, donde también se puede ver una gráfica monocolor. En la leyenda se pueden leer dos opciones.

"Es literalmente su maldito trabajo"

La opción en blanco es “porque se siente atraída sexualmente por ti de forma incontrolable”; la negra, que es la opción correcta, es “porque ese es literalmente su maldito trabajo, idiota”.

La gráfica no deja lugar a dudas, porque es totalmente de color negro, dando así por buena la segunda opción. De esta forma, este restaurante pretende evidenciar que las camareras son amables con los clientes porque es una de las normas por las que se rige el negocio de la hostelería, y no, como muchos piensan, porque haya segundas intenciones detrás.

Este tipo de gráficas se han hecho muy populares en redes sociales, donde los usuarios las emplean para ilustrar cuestiones muy obvias donde no ha lugar a dudas. Como es habitual con estas publicaciones, hay comentarios para todos los gustos.

Un usuario ha hecho una reflexión interesante: "Eso es algo que me molesta de ir a restaurantes. Nunca sé cómo comportarme. Siento que si soy muy amable, va a parecer que me burlo del mesero o intento seducir a la mesera y que si soy más directo o callado, me creo mejor que ellos y no los respeto".

Otro, más crítico, asegura estar "completamente de acuerdo con este tweet", pero en cambio cree que "también es cierto que ya sea porque se lo piden o porque sale de ciertos trabajadores del sector servicios hay gente que se pasa de amables".