El cartel visto en una tienda de Polonia dice mucho y nada bueno de cómo ven a quienes hablan español

El cartel que una española ha visto colgado en una tienda en Polonia dice mucho y nada bueno sobre cómo ven allí a todos los que hablan español.

"Visto en una tienda en Polonia. Será que todos los ladrones son españoles", ha escrito la usuaria de Threads esthervr82 junto a la imagen en cuestión, en la que se ve el letrero escrito en perfecto castellano: "Videovigilancia. Cada robo se denuncia a la Policía".

La situación recuerda a un testimonio que se ha difundido mucho en las últimas horas de un español que emigró a Irlanda hace 25 años y cuenta cómo se veía en aquella época allí a los españoles.

"Desde que llegué hubo gente que me trató muy bien, pero también encontré gente que no quería españoles allí. Nos llamaban africanos de Europa", relataba en X el usuario @VcfEncuestas.

"Me decían a la cara que no contrataban españoles. Que éramos unos ladrones, mentirosos y delincuentes. Lo decían a la cara sabiendo que te quedabas en la calle", recordaba a la vez que subrayaba: "En algunos pubs nos señalaban o no nos servían...".

El usuario ponía de relieve que el problema no era sólo en Irlanda, ya que también estuvo en Inglaterra y la situación era peor: "Creo que ahora ya no ocurre, pero durante muchos años había un día en Bristol en el que ingleses de nuestra edad salían a buscar españoles para darles una paliza y echarlos de allí".