Lo que dice el chef José Andrés sobre la gestión de la DANA es para que muchos tomen nota

El reconocido chef y activista social José Andrés, que cuenta con hasta dos estrellas Michelin en su restaurante Minibar by José Andrés en Washington DC, ha pronunciado una de las sentencias más firmes sobre cómo se ha gestionado antes y después la terrible DANA que se cobró la vida de 237 personas (229 en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía).

Lo ha hecho en una entrevista concedida a la periodista Cristina Jolonch, del periódico La Vanguardia, en la que ha sido muy crudo y honesto. El líder de World Central Kitchen, una organización que proporciona comidas rápidas y a gran escala a comunidades que se han visto afectadas por desastres naturales y conflictos, recuerda el momento en el que fueron a ayudar a Valencia.

"Aparecemos y tomamos la responsabilidad de estar al lado de la gente cuando no nos lo pide nadie. Y llegamos un día, no para hacernos la foto, y volvemos otro y otro. Muchas veces somos los primeros en llegar y los últimos en marcharnos. Y cuando ya no se habla mucho de un lugar, ahí sigue la gente de World Central Kitchen", ha pronunciado el chef.

No ha dudado en reparar qué es lo que más le ha preocupado del desastre de la DANA a nivel político. "Lo que más me preocupa un tiempo después de la DANA es por qué no se actuó, si sabían que los técnicos advertían desde hace más de 10 o 15 años que podía venir una DANA que generase un problema muy grande", ha defendido.

Las peleas "casi fratricidas" entre políticos

"Si los expertos ya lo sabían, ¿por qué no se hicieron las construcciones que se tuvieran que hacer para que esto que sucedió no hubiera sucedido nunca jamás? ¿Por qué si se veía que venía una DANA tan fuerte, no hubo los avisos que llegarán a la ciudadanía a través de la prensa, la radio, la TV, para que la gente fuera precavida?", ha añadido.

Y aun así, lo que más miedo le da de esta situación, tal y como ha confesado en el citado periódico, son "todas estas peleas casi fratricidas entre políticos que se echan las culpas los unos a los otros... Nadie asume ninguna responsabilidad de nada".