José Andrés, chef, prepara paella para América y se desmarca del risotto de los italianos: "Los españoles bebemos, miramos, olemos, celebramos y dejamos que el fuego haga su trabajo"

El chef español José Andrés ha enseñado a América cómo se prepara una auténtica paella valenciana en un vídeo en el canal de YouTube de la famosa revista estadounidense de gastronomía Bon Appétit.

El fundador de la ONG World Central Kitchen (organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada al abastecimiento de comidas en zonas en guerra o afectadas por desastres naturales) ha abierto las puertas de casa para la ocasión.

En el vídeo, el chef muestra cómo se hace la paella desde cero. Incluso corta el pollo delante de las cámaras ofreciendo consejos sobre cómo hay que hacerlo para que el arroz absorba el mejor sabor.

"La paella se centra en el arroz. El arroz es como una esponja, y esa esponja absorbe el sabor de todos los ingredientes. La parte inferior se vuelve crujiente, es lo que llamamos socarrat", ha explicado José Andrés.

Además, para evitar confusiones en su elaboración, el chef español ha dejado claro que "la paella más tradicional, la paella valenciana, lleva ingredientes como pollo, conejo y judías verdes".

"No somos como los italianos. Hay muchas lesiones al hacer el risotto"

Uno de los momentos más llamativos del vídeo es una referencia de José Andrés a los italianos con motivo de cómo hacen ellos su plato de arroz más conocido: el risotto. El chef ha resaltado las grandes diferencias existentes entre la preparación de la paella y la del risotto.

"No somos como los italianos. Y me gustan los italianos, son buena gente. Pero hay muchas lesiones al hacer el risotto. Te hacen remover el arroz durante 30 minutos sin parar", ha afirmado José Andrés.

En defensa de la forma de hacer la paella en España, el chef ha destacado que "los españoles bebemos, miramos, olemos, celebramos y dejamos que el fuego haga su trabajo". Es decir, la forma de elaborar la paella es mucho más pausada que la del risotto.