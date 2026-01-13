Va al mercado español que el chef José Andrés tiene en Nueva York y se queda descolocado por lo que hay en una pared: "Error lamentable"

Un momento de la publicación de @abelblamos y, a la derecha, el chef José Andrés.

El mercado espaol Little Spain, que el chef José Andrés inauguró en 2019 junto con los hermanos Ferran y Albert Adrià, situado en Hudson Yards (Manhattan, Nueva York), es una de las visitas imprescindibles para los amantes de la gastronomía española que viven en Estados Unidos.

José Andrés, reconocido entre otros galardones con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con la National Humanities Medal, de manos de Barack Obama, y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, apostó por esta iniciativa que cuenta con 3.250 m² y que es un espacio amplio con zonas interconectadas que simulan calles y plazas.

Allí se pueden encontrar bares y cafeterías españoles, pero no sólo eso: también hay pueden comprar productos importados españoles como aceites, vinagres, latas de conserva o libros de cocina. En definitiva, ese espacio trata de recrear ese ambiente inconfundible de los mercados tradicionales de España.

Un dibujo de una paella que no le convence

El usuario de TikTok @abelblamos se ha acercado a Little Spain con la intención de comprobar "si de verdad cumplen con lo que dicen o si es un auténtico desastre" y lo cierto es que, según admite en su vídeo, de entrada vio algo que no le terminó de encajar.

Se trata de un dibujo que hay en una de las paredes, que simula unas paellas en forma de ovni. El usuario en ese punto es tajante: "Primer error lamentable. La paella. ¿Cómo me pones gambas y clochinas de estas en la paella? De toda la vida, para que quede claro: la paella tiene que llevar pollo o conejo, si acaso alcachofa que a mí no me gusta, luego la bachoqueta, el garrofón y ya está, el arroz. No inventéis. Esto es arroz, pero con la la langosta en la mano... esto ya es provocar".

Algunos productos que encuentra

Luego va paseándose por los puestos y su opinión se va suavizando.

Sobre los churros dice que, al menos, "en aspecto son parecidos" a los de España.

La sección de embutidos dice que está "bastante bien", "bastante parecido a lo que se ve en España, sobre todo el bocadillo de jamón".

También se encuentra una sección de quesos, entre los que hay asturianos y manchengos.

Ve una paella valenciana cocinándose y cae rendido: "Aquí sí estoy orgulloso. Esto sí es una paella valenciana, con el romero y todo. ¡En España no te hacen bien la paella en ninguna parte y vienes a Nueva York y la tienes perfectamente hecha!".

Sigue su paseo y se encuentra cosas como pulpo a la gallega, tortilla de patata y productos como patatas fritas, vino y pimentón de Cáceres.

Su nota: un 9 sobre 10

Se detiene también en un bar de comida española para ver la carta, en la que figuran platos como gazpacho, salmorejo, tortilla, ostras, vieiras, atún rojo, buñuelos, callos, albóndigas y guisos.

Le sorprende ver las camisetas del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid firmadas por todos los jugadores de esos equipos.

Con todo ello, la conclusión del usuario es clara: "Tienen absolutamente de todo. No me ha decepcionado salvo el mural de la paella. Pero luego ha sido arreglado con la paella real que tienen de Valencia. De nota le vamos a poner un 9 sobre 10. Es bastante español".