El chef Martín Berasategui define a la reina Letizia con esta palabra después de recibirla varias veces en su restaurante

El chef Martín Berasategui es uno de los chefs españoles más reconocidos y laureados del mundo, famoso por tener 11 estrellas Michelín. Recientemente fue galardonado en los premios del diario La Razón.

En la gala, el cocinero donostiarra habló de la reina Letizia, con quien comparte la pasión por la gastronomía. Durante su discurso de agradecimiento, Berasategui se refirió a la monarca, a la que elogió de forma muy elocuente después de que haya visitado su restaurante en varias ocasiones.

Sobre la reina Letizia destacó que era "profesional": "Habla con conocimiento de causa y, bueno, cuando tienes gente tan importante como es la Reina Letizia, pues para mí es algo increíble".

No fue lo único que el chef dijo sobre la esposa del rey Felipe VI. "Es una persona que se lo toma en serio, que ha dejado de hacer un montón de cosas para ser la Reina que es y que todo el país la aplaude", destacó Berasategui.

"Es una súper jefa"

Para el cocinero donostiarra, la reina Letizia "se ha ganado el cariño de todo el mundo" y se atrevió a darle un consejo: "Que siga con esa raza que tiene de superación y esas ganas de hacer que este país sea cada día más brillante".

Además, Berasategui definió a la monarca con una expresión: "Tocar la fibra más sensible que para mí tiene una súper jefa y, aparte, que se ha ganado el cariño de todo el mundo. Le tenemos una admiración, la llevamos hombro con hombre y ojalá siga así con ese nervio, con ese garrote que tiene".

Sobre las veces que ha atendido a la reina Letizia, el chef asegura que no ha hecho ninguna distinción con el resto de los clientes: "Yo soy una persona que tiene claro que doy todo lo que tengo dentro con mis equipazos y la verdad es que no".