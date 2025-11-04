El comentado gesto del sultán de Omán a Letizia: la reina, "con cierta reserva", acaba cediendo con cortesía

Los reyes de España han recibido en el Palacio Real al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en una visita de Estado especial ya que hace casi dos años que Felipe VI y Letizia no recibían a un mandatario internacional con los máximos honores.

Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía hace unos días la condecoración al sultán de Omán con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, una distinción histórica en España. Por su parte, Felipe VI recibirá del Sultán el Collar de la Orden de Al Said, y la Letizia el de la Orden de Omán.

En un momento del encuentro, José Moreno, periodista experto en Casa Real, se ha fijado en un detalle curioso entre el Sultán y la reina Letizia: "El gesto del sultán de Omán hacia Doña Letizia: un 'pasa tú primero' antes de la recepción en el Palacio Real, que la Reina, aunque con cierta reserva, aceptó con cortesía".

En el vídeo, de seis segundos, se observa cómo la reina le hace el gesto al Sultán para que pase él primero pero finalmente es ella la que acaba pasando delante de él.

21 salvas y recepción con honores

Tal y como recoge EFE, la ceremonia ha comenzado a las 10:30 horas con la llegada del sultán al Plaza de la Armería del Palacio Real donde ha sido recibido por Felipe VI, Letizia y una delegación española encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras escuchar los himnos de ambos países, el rey y el sultán han pasado revista a las tropas, han saludado a ambas delegaciones y han presenciado el desfile militar del batallón de honores de la Guardia Real.

La fiesta sigue. A mediodía, Felipe VI mantendrá un encuentro en el Palacio de La Zarzuela con el sultán y un almuerzo al que también asistirá la reina Letizia, mientras que por la noche tendrá lugar una cena de gala, en el Palacio Real de Madrid, ofrecida por los reyes en honor de Haitham Bin Tarik.

Por último, antes de la cena de gala, el sultán visitará el Senado donde le recibirá el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y el miércoles 5 será recibido por Pedro Sánchez en Moncloa tras lo que se celebrará un encuentro empresarial España-Omán al que asiste Felipe VI.