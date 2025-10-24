El comentario de Eduardo Mendoza, muy a su estilo, que saca una sonrisa a Felipe VI

En el Teatro Campoamor de Oviedo el primer galardonado en dar su discurso ha sido el escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2025. En un discurso de algo más de dos minutos ha hecho un comentario, fiel a su estilo irónico que suele reflejar en sus novelas, que no solo ha generado varias carcajadas del público, sino que las cámaras han captado al instante la reacción del rey Felipe VI.

Durante su discurso, Mendoza ha pronunciado que todo lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria, además de la formación recibida y las disposiciones que ha tenido durante su vida, especialmente sus bibliotecas. "Yendo de la una a la otra y buceando en bibliotecas y hemerotecas, descubrí que Barcelona tenía además un interesante pasado turbulento y criminal, del que me apropié para escribir mis novelas. Las ciudades, como las novelas, son de todos y no son de nadie", ha pronunciado.

También se lo ha dedicado y agradecido a "los amigos, a los maestros, a las personas que me han querido o me quieren, a mi mujer y a mis hijos, a mi familia, a mis editores, a mis agentes, a tantas, tantas personas que no necesitaría tres o cuatro minutos, sino tres o cuatro horas".

"Lo demás es mérito mío, ya está bien de modestia", ha soltado justo después, generando una amplia sonrisa en el rey, que miraba y escuchaba con atención el discurso del premiado.

No ha sido el único momento de sarcasmo de Mendoza, ya que justo al final de su intervención ha hecho alusión al cantante Joan Manuel Serrat, también amigo del escritor, por el final del discurso que dio el año pasado en ese mismo teatro tras ganar el premio en la categoría de Artes, en el que cantó Aquellas pequeñas cosas.

"Hace un año justo, en este mismo lugar, mi amigo Joan Manuel Serrat acabo su intervención cantando una hermosa canción, como seguramente ustedes preferirán que yo no lo haga, solo me queda expresar una vez más, sinceramente conmovido, mi gratitud", ha rematado Mendoza, provocando el aplauso unánime de todo el teatro.

Las redes sociales arrasan de halagos

En X han surgido numerosos tuits de usuarios que han aplaudido el discurso de Mendoza. "Ameno, divertido y de fácil comprensión el mensaje", ha analizado el usuario @3Boanerges.

"Premio más que merecido. Los buenos ratos que he pasado leyendo a Eduardo Mendoza son incontables", ha defendido Miguel Ángel (@el_buril). "Realmente maravilloso y extraordinario el discurso de Mendoza, sencillamente una oda a la ironía y a la realidad de nuestro tiempo y de un tiempo pasado", ha analizado el analista Miguel Ángel Daza.