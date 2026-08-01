"Nos siguió durante todo el camino a través del barro y los senderos": un perro corre durante más de 40 kilómetros junto a ciclistas, y luego su gesto cambia su vida

Suceso entrañable en los bosques colombianos. Lo que comenzó como una ruta de bicicleta de montaña por los alrededores de Manizales,al centro de ese país, terminó convirtiéndose en una inesperada historia de adopción. Según publica Il Fatto Quotidiano, el ciclista colombiano Felipe Huesos y varios compañeros se encontraron durante su entrenamiento con un perro mestizo que decidió acompañarlos durante el recorrido.

Tal y como reza la publicación, lejos de detenerse, el animal continuó siguiendo al grupo a lo largo de caminos de tierra, zonas de barro, ascensos y descensos. Kilómetro tras kilómetro, el perro, que posteriormente recibiría el nombre de Letras, permaneció junto a los ciclistas durante más de 40 kilómetros.

De este modo, no fue hasta que el esfuerzo acumulado comenzó a pasar factura al animal cuando los deportistas comprendieron que no podría completar el trayecto por sus propios medios. Ante esa situación, decidieron ayudarle y se fueron turnando para llevarlo sobre los hombros mientras continuaban avanzando en bicicleta. Durante las pausas también le proporcionaron agua y comida para que pudiera recuperarse.

Una historia viral

La escena quedó registrada en un vídeo difundido posteriormente en redes sociales. En las imágenes, según recoge el medio de comunicación, puede verse al perro trasladado a hombros por los ciclistas a través de senderos y caminos rurales, manteniendo en todo momento una actitud tranquila. El vídeo se viralizó rápidamente y despertó el interés de miles de usuarios.

"La ruta de hoy fue mejor de lo habitual. Un perrito nos siguió hasta el fondo, durante más de 40 kilómetros. Necesitaba un poco de ayuda", escribió Huesos. "Así que, a su vez, lo llevábamos a hombros, le dimos comida y bebida... y quizá incluso un nuevo hogar·, asegura, claramente emocionado, en unas declaraciones recogidas en el periódico italiano.

Y, finalmente, así ocurrió. Según se explica, uno de los integrantes del grupo decidió adoptar al perro mestizo, poniendo fin a una aventura que comenzó de forma casual durante una jornada de entrenamiento y terminó con el animal encontrando una nueva familia.