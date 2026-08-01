Del ático de Ayuso al tatuaje de Cucurella: ¿apruebas el test de actualidad de la semana?
Vuelve el examen más divertido (y voluntario) del verano. No vale copiar. Y tampoco buscar las respuestas correctas en Google.
Dicen que en verano no pasa nada. Claro que sí. Será por eso que esta semana un ático ha dado más titulares que un pleno del Congreso, hemos estrenado una ola de calor (otra) y España ha coronado a un campeón del mundo en una disciplina que no existe en ningún otro país del planeta. Si esto es que no pasa nada, agárrate cuando pase algo.
De todo eso y bastante más va la segunda entrega del test de actualidad de El HuffPost. La política española y lo que viene de fuera, lo más relevante en plano deportivo, fenómenos virales, lo último en cultura y esas historias tan nuestras que no podrías leer en otro sitio. Puro Huff.
Si es tu primera vez, tranquilo, estamos aquí para ayudarte. La mecánica es más sencilla que montar un mueble de Ikea (no, no vamos a abrir ese melón): preguntas sobre lo que ha pasado en los últimos días, varias opciones, una sola correcta y veredicto al instante.
Si ya te examinaste la semana pasada, dos noticias: hay revancha para comprobar si eres capaz de mejorar tu resultado y, ojo, porque el nivel sube. Que sea agosto no significa que vayamos a regalar el aprobado.
Suspender, eso sí, sale gratis. Cada fallo es una noticia que recuperas, así que hasta el peor resultado tiene premio. Vamos, que te ampliamos el conocimiento, cual enciclopedia Espasa. Acertarlo todo te da derecho a ser insoportable durante los próximos siete días. Sí, lo sabes todo, todo y todo. Adminístralo con cabeza, pero tienes permiso para presumir con tu cuñado.
Encontrarás este test cada semana en El HuffPost. Se hace en dos minutos y no hace falta ser experto en política ni vivir pegado al móvil: basta con haber prestado atención a medias, que es exactamente el nivel de atención que cualquier persona razonable presta en agosto.
Ponte a la sombra, pide algo frío (la hidratación siempre es importante) y demuestra lo que vales. Atento a la última pregunta: solo apta para los profesionales de la actualidad más Huff. Todo tuyo.
¿Tienes una idea 'Huff' para el próximo test? Puedes sugerirnos cualquier pregunta y sus posibles respuestas (no lo vamos a adivinar todo) enviando un email a redaccion@huffpost.es. Y si no te quieres perder nada de lo que hacemos anímate a suscribirte a nuestra newsletter.
¡Mucha suerte!