Dale, el senderista de 91 años que quiere recuperar su récord recorriendo 3.500 kilómetros a pie: "Hoy es un día para no caerse"

Dale Sanders, de 91 años, lleva preparándose desde hace mucho tiempo para lograr un nuevo hito en su vida: subir la empinada y rocosa ascensión a Franconia Ridge, en las Montañas Blancas de Nuevo Hampshire. Es probable que su lema resuene en cualquiera que, como él, esté en su décima década de vida: "Hoy es un día para no caerse", dice este veterano montañero, según ha contado The New York Times.

El Sendero de los Apalaches, de aproximadamente 3.500 kilómetros, se extiende desde el estado estadounidense de Georgia hasta Maine. Sanders lo ha estado recorriendo desde el pasado septiembre. Su objetivo es recuperar el récord de la persona de mayor edad en completar el sendero en su totalidad y su meta es hacer una travesía completa: recorrer todo el sendero en 12 meses. Sanders ya ha completado aproximadamente el 70%, pero aún le quedan algunos de los tramos más difíciles.

Las Montañas Blancas son conocidas por su clima extremo, y Sanders relata cómo, durante una fuerte tormenta hace unas semanas, un guarda forestal, preocupado, le impidió el paso: "Me dijo: 'Créeme, morirás si sigues adelante', cuenta. El tiempo se había calmado un poco, pero poco después de dejar atrás la línea de árboles y comenzar a cruzar la cresta de la montaña, fuertes ráfagas de viento trajeron una densa niebla y una lluvia torrencial que cae horizontalmente.

La ruta exige a los excursionistas trepar repetidamente. Al llegar a la base de una losa de roca, se da cuenta de que no recuerda este obstáculo, a pesar de haber recorrido el sendero anteriormente. Fue en 2017, cuando, a los 82 años, estableció el récord por primera vez. Tras escalar cuidadosamente la cornisa, calcula que el ascenso es el doble de difícil esta vez.

Los excursionistas de larga distancia suelen usar apodos y Sanders es más conocido como Barba Gris. Ha partido con un excursionista experimentado de 28 años de Georgia: Garrison Gandy, alias Doublewide, que se alojaba en el mismo albergue. A pesar de las condiciones adversas, el dúo avanza a buen ritmo hacia su destino del día: una remota cabaña de montaña autosuficiente, situada 13 kilómetros más adelante por el sendero, donde les esperan una comida caliente y una litera.

Sanders atribuye este aspecto de su personalidad a su infancia en una plantación de tabaco en Kentucky. Sufrió acoso escolar y finalmente encontró refugio en el deporte. "No se me daban bien los estudios", dice. La actividad física, en cambio, "me aportó algo real". De hecho, su primer récord como persona de más edad en recorrer el Sendero de los Apalaches fue batido en 2021 por un excursionista llamado MJ Eberhart, cuyo apodo era Nimblewill Nomad. Sanders entabló amistad con Eberhart ese mismo año y lo animó a establecer el nuevo récord.