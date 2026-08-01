Va a una entrevista de trabajo y alucina con lo que le dijo el CEO de la empresa: "Quiere que me forme una persona y echarla"

La creadora de contenido Judit, conocida en redes sociales como @juditpiqui, ha contado en un vídeo publicado en TikTok la surrealista entrevista de trabajo que ha tenido y que le ha servido para hacer una reflexión de la que tomar nota.

Una consultoría contactó con Judit porque buscaban candidatos para distintas empresas y, en la primera entrevista, tanto la oferta como las condiciones le parecían bien. Sin embargo, en la segunda entrevista con la empresa, las funciones que le señalaron eran muy distintas de las que le dijeron en la primera.

"Pensé que había habido algún problema de comunicación, pero la reclutadora me dijo que no, que la oferta era esa, que ellos le habían pasado eso y que no sabía qué había pasado", ha relatado.

Unos días más tarde tuvo la última entrevista, en esta ocasión con el CEO de la empresa, momento en el que se torció todo y comenzó el surrealismo para ella, "rozando la ilegalidad": "Me dijo que el equipo está formado por cuatro personas y que quiere que siga así. Me quedé un poco tiesa porque dije que, como las funciones son distintas, quizás es que quieren moverme a otro departamento y al principio tenían pensado otra cosa".

"Me dijo: quiero que tú entres y echar a otra persona, esta persona lleva muy bien el departamento, pero queremos prescindir de ella, queremos que tú entres, cojas toda la información posible, que esta persona te forme y cuando tú ya sepas hacerlo todo, echarlo", ha relatado.

Su reflexión comienza preguntándose cómo ha sido ese CEO capaz de contarle eso a alguien que está en un proceso de selección: "Querían pagarme el sueldo de técnica y hacer las funciones de responsable. Yo pienso y saqué la conclusión que a la persona que hay ahora le están haciendo lo mismo, quiere el sueldo de responsable y se la quieren quitar de encima porque no quieren ese problema".

"Parecía la típica empresa negrera; sinceramente, no me dan ganas de entrar a esa empresa porque lo que le están haciendo a esa pobre persona me lo acabarán haciendo a mí tarde o temprano", ha sentenciado.