El cuestionable truco para no perder el móvil en la feria que va ya por los 20 millones de visitas

La usuaria de TikTok @ap.lolli ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando cuál ha sido el surrealista truco que ha utilizado para subirse a una atracción de la feria y poder grabar con el móvil sin perderlo por el camino.

"Cuando arriesgas el teléfono solo por grabar ese TikTok en la atracción más alta", ha publicado la usuaria, justo antes de mostrar cómo se prepara antes de subirse a la atracción conocida en muchas partes de España como "el martillo".

En concreto, la atracción consiste en un palo metálico de muchos metros de altura que va girando sobre si mismo a gran velocidad con varios asientos a los extremos.

Debido a la altura y la velocidad que alcanza, es una tarea muy difícil grabar la experiencia mientras estás subido, ya que lo más probable es que el móvil que utilices acabe estrellado contra el suelo.

Sin embargo, esta @ap.lolli no quería quedarse sin tener un vídeo de la experiencia, así que se le ha ocurrido una idea: envolverse el móvil a la mano con una gran cantidad de cinta aislante.

Una ocurrencia que ha causado un gran impacto entre los usuarios de la red social, quienes han hecho que el vídeo supere ya las 20 millones de visitas, los dos millones de 'me gustas' y los más de 3.600 comentarios.

"Contras: después se te cae la mano"; "*no le da grabar*"; "*se cae la amiga"; "Y tienes una mano menos para agarrarte, no gracias", han comentado algunos usuarios en tono divertido.