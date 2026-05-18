Revolución en el medieval ducado de Cornualles: el príncipe Guillermo quiere vender una quinta parte de sus propiedades para ayudar a solucionar la crisis de vivienda

El príncipe Guillermo, duque de Cornualles, en un partido de fútbol en Londres

Cuando murió Isabel II el 8 de septiembre de 2022, su hijo Carlos se convirtió en rey y su nieto Guillermo pasó a ser el heredero. Sin embargo, el título recibido automáticamente para el sucesor no es el de príncipe de Gales, sino el de duque de Cornualles.

Si bien Carlos III concedió el principado de Gales a su primogénito en su primer discurso como monarca, él en su momento tuvo que esperar más de seis años. Su madre se convirtió en reina el 6 de febrero de 1952, pero no nombró príncipe de Gales a su hijo hasta 1958.

El príncipe Guillermo en el ducado de Cornualles durante una visita oficial en marzo de 2026 Aaron Chown

Hasta entonces fue duque de Cornualles. Y desde que tuvo edad para hacerlo hasta que asumió el trono, gestionó ese ducado que genera grandes ingresos y que ahora está en manos del príncipe Guillermo.

Y el actual duque de Cornualles prepara revolucionarios cambios. Como señala The Times, el heredero británico planea vender en la próxima década una quinta parte de las propiedades del ducado que están en su poder y así concentrar sus inversiones en menos áreas.

El príncipe Guillermo cogiendo pedidos para ayudar a una empresa local en Helston, Cornualles Aaron Chown

Los beneficios de la amplia venta no irían para obtener más liquidez para él y su familia, sino para abordar principalmente la crisis de vivienda y medio ambiente en Reino Unido.

El príncipe de Gales busca además desprenderse de patrimonio y centrarse en cinco zonas clave donde el ducado puede tener mayor impacto social y medioambiental.

El príncipe Guillermo, duque de Cornualles, en las Islas Sorlingas durante una visita realizada en 2024 Ben Birchall

Entre esas zonas están las islas Sorlingas, que han sido visitadas por el príncipe Guillermo y Kate Middeton junto a sus hijos en varias ocasiones para disfrutar de unas vacaciones.

El citado medio ofrece además las palabras del director ejecutivo del ducado, Will Bax, que ha señalado que la propiedad de Cornualles "no debería existir simplemente para poseer tierras. Debería existir, ante todo, para tener un impacto positivo en el mundo".

Vivienda asequible, y mucho más

En ese sentido, ha añadido que el futuro del ducado de Cornualles pasa por impulsar la vivienda asequible, abordar el cambio climático, invertir en renovables y ayudar a comunidades rurales en problemas para que se pueda fijar población.

El príncipe Guillermo durante una reunión con miembros de la comunidad en el ducado de Cornualles Aaron Chown

Las propiedades del ducado de Cornualles se estiman en un valor de 1.000 millones de libras, por lo que si Guillermo vende un 20%, obtendría al menos 200 millones. Sin embargo, su plan es destinar 500 millones para esos planes de futuro, por lo que el resto del dinero saldría que ingresos por desarrollo y préstamos.

Dentro de esos 500 millones, la idea es que 160 vayan para proyectos de vivienda asequible. Guillermo quiere que para 2040 haya entre 10.000 y 12.000 nuevas viviendas que contribuyan a paliar los problemas residenciales en Reino Unido. Todo ello está dentro de la lucha del príncipe de Gales para acabar con el sinhogarismo.

El príncipe Guillermo en su discurso en la celebración del centenario de David Attenborough en el Royal Albert Hall RPOU

Por otro lado, el ducado desea fomentar iniciativas empresariales para crear empleo para los jóvenes, apostar por las renovables para que 100.000 hogares puedan abastecerse con energías limpias y financiar programas de restauración natural.

Un ducado medieval muy rentable para el heredero

El ducado es de origen medieval. Fue creado en 1337 por el rey Eduardo III para su hijo y heredero, el conocido como el príncipe negro, para que obtuviera sus propias ingresos.

Desde entonces ha ido pasando de sucesor en sucesor hasta llegar a Guillermo, cuyos ingresos gracias al ducado se estiman en unos 23 millones de libras anuales. Los obtiene por viviendas, terrenos o granjas que tiene en propiedad y que alquila, así como por la venta de productos agrícolas y por las inversiones que realiza.

El príncipe Guillermo besa a su padre en la coronación de Carlos III Yui Mok

Con ello financia su actividad oficial y benéfica y a su equipo, así como las actividades de la princesa de Gales, y algún día, las de sus hijos George, Charlotte y Louis.

Si bien el duque no es el dueño, sino un gestor, y no puede desprenderse de las tierras así como así, es evidente que algo sí puede venderse, como demuestran los planes del hijo de Carlos III.

Además ha intentado vender diez granjas que tiene alquiladas en Bradninch, Devon, lo que ha tenido a los arrendatarios sumidos en un enorme estrés al no saber lo que va a ser de ellos. Sin embargo, desde el ducado insisten en que su plan es ayudar a quienes están alquilados a comprar su propiedad.

El príncipe Guillermo plantando un árbol en Helston, Cornualles Aaron Chown

También existen críticas sobre los acuerdos con entidades benéficas u organismos públicos que son inquilinos del duque de Cornualles, que tiene un enfoque demasiado comercial. De hecho, cada año obtiene 1,5 millones de libras por el alquiler de la cárcel de Dartmoor, que además apenas puede usarse por los niveles de gas radón del edificio.

Por si fuera poco, durante años se criticó que el ducado de Cornualles no pagaba impuestos, y, cuando empezó a hacerse, no se publicaba la cifra. Por ello, el príncipe Guillermo anunció en 2026 que iba a pagar unos 8 millones de euros, otra forma de evitar que se recuerde que el futuro monarca británico hereda y gestiona amplios territorios e inversiones muy lucrativas que pasan de generación en generación desde el siglo XIV.