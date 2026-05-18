Los resultados electorales, de Sotogrande a La Palmilla y de La Zagaleta a Las Tres Mil: así ha votado la desigualdad en Andalucía este 17M

El contexto lo es todo y no es lo mismo nacer en un barrio rico que hacerlo en un barrio pobre. Es algo que determina el resto de tu vida: a qué colegio irás, cuánto aprenderás en él, qué oportunidades laborales te llegarán. Por supuesto, también dictamina algo tan personal como la ideología o el voto. Prueba de ello son los resultados de las elecciones andaluzas de este 17M, que ya están comentando los lectores de El HuffPost.

El HuffPost ha consultado los resultados de diversas secciones censales que El País ya detalla en este mapa interactivo. El ejercicio depara sorpresas. La foto finish en toda Andalucía es incontestable: el PP ha ganado los comicios consiguiendo 53 escaños, aunque se deja la mayoría absoluta que esperaba revalidar. El PSOE se sigue hundiendo. La izquierda emerge de la mano del nuevo andalucismo. Vox se mantiene.

Pero no es lo mismo comprobar el escrutinio de una mesa electoral en una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de Europa, como La Zagaleta, que se levanta sobre las colinas de la Serranía de Ronda y pertenece al término municipal de Benahavís, en Málaga; que hacerlo en el Polígono Sur de Sevilla donde está la conocida barriada (no oficial) de Las Tres Mil Viviendas. Así ha votado la desigualdad en las andaluzas.

Los barrios de lujo optan por la moderación (pero la derecha arrasa)

Hay muchas definiciones para el lujo y lo exclusivo. Si bien hay muchos matices entre algunas de las barriadas revisadas por El HuffPost, también hay un hecho incontestable. En todas arrasa el Partido Popular. Los mapas electorales arrojan islas de un azul oscuro intenso, prueba de que la formación de Juanma Moreno no solo ha sido la más votada, sino que incluso ha llevado la mayoría absoluta a cotas de casi el 80% de los votos.

Los Remedios es considerada una de las zonas "bien" de la capital hispalense. Se erige en la dársena oeste del Guadalquivir y tiene rentas elevadas, de mínimo 50.000 euros anuales. Con un 82% de participación, el PP arrasa en la mayoría de las mesas de la zona: sumó el 73% de los votos, y por detrás, Vox, con el 11%. En tercer lugar, el PSOE, con el 6,4% de los sufragios.

Eso sí, en la famosa isla de Los Remedios (bloques de los 60 sin reformar entre cuatro calles) el PP gana, pero con una mayoría menos aplastante... y Adelante Andalucía crece con fuerza.

Algunos nombres trascienden la mera idea de barrio o barriada. Es el caso de Puerto Banús, que además de ser un puerto deportivo de lujo en la zona de Nueva Andalucía en Marbella es también la zona de opulencia y desenfreno de turistas por excelencia. La participación en la zona fue escasa, del 37%, pero el PP ganó en las mesas con un 64%. Le siguió Vox con un 17% y el PSOE con cerca de un 11% de los sufragios.

Plano del Campo de Gibraltar y la provincia de Málaga en la que se aprecia el azul intenso por la victoria del PP en Sotogrande, dentro de San Roque El País

Todavía en la Costa del Sol surgen más nombres que tienen alcance incluso internacional. La Zagaleta es uno de los barrios más exclusivos de Europa y su urbanización se asienta sobre el término municipal de Benahavís, un pueblo malagueño de unos 10.000 habitantes. En las secciones censales de La Zagaleta la participación fue del 53% y el PP ganó con el 60% de las papeletas. Vox sumó el 23% de los votos. El PSOE, el 8%.

Sotogrande, en el Campo de Gibraltar, es un exclusivo núcleo de San Roque caracterizado por la extensión de sus campos de golf (y por la opulencia de sus vecinos). El PP allí ha ganado con el 72% de los votos. Le sigue Vox con el 17%.

Siguiendo la autovía del Mediterráneo hacia Málaga capital, los barrios más exclusivos de la urbe, como El Limonar o Monte Clavero, comparten el mismo síntoma. El PP gana con el 75% y el 79% de los votos. Vox es la segunda fuerza, con el 13% y el 11% de los votos respectivamente. Cierra el podio el PSOE de María Jesús Montero, por debajo del 5%.

En los barrios pobres la participación se hunde y PSOE compite con Vox

Son en los barrios más desfavorecidos donde se encuentran mesas y secciones censales en los que la derecha no solo no arrasa, sino que cede terreno hacia las opciones progresistas. Palma-Palmilla es uno de los once distritos de Málaga y allí la participación fue del 54%. En todo el distrito el PP ganó con el 39% de las papeletas, pero el PSOE fue segunda fuerza con el 24,6% y Vox cerró el podio con el 12,5%.

Pero en barriadas concretas de Palma-Palmilla como la barriada 26 de Febrero o La Palmilla se aprecian casos en los que el PSOE ganó las elecciones andaluzas del 17M con el 36% de los votos y Vox fue segunda fuerza con el 32%. En Granada, la barriada de Almanjáyar vio participaciones de entre el 31% y el 45% en algunas mesas y el PSOE ganó, con Vox detrás y el PP en tercer lugar.

Zonas coloreadas en función del partido ganador en las elecciones andaluzas del 17M. El País

Algo similar sucede con el Polígono Sur de la capital sevillana. Las Tres Mil Viviendas es un barrio no oficial (es una zona que pisa barriadas sí oficiales de ese Polígono Sur) y allí las secciones censales han registrado una participación que oscila entre el 30% y el 39%. En todas ellas el PSOE gana con números que van del 46% de los votos al 73%. Detrás queda el PP, mientras que Vox se ve relegada a tercera fuerza en muchas de estas mesas.

Todavía en Sevilla capital, la barriada de Los Pajaritos es otra zona conocida por sus rentas bajas. Se encuentra en el distrito este de la ciudad hispalense y confirma cómo la participación queda por debajo de la media andaluza de casi el 65%. En Los Pajaritos la participación fue del 40% y ganó el PSOE con el 40% de los votos.

El ejemplo más gráfico del fenómeno precisamente se registra en barriadas como El Saladillo, en Algeciras. Allí los enfrentamientos entre clanes de narcotraficantes se saldan cada vez con más tiroteos e incluso con el uso de armas largas, según han informado los medios de la ciudad. En zonas de El Saladillo ganaba Vox. En otras mesas electorales de la barriada, el PSOE. Eso sí. La participación por debajo del 43%.

Las urnas son las mismas. El entorno no.