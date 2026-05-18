Marta Ortega estrena una pieza exclusiva de la colección de Bad Bunny para Zara

Este domingo se confirmaron los rumores: Bad Bunny lanzará una colaboración con Zara. En un local de la marca de Inditex en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan (Puerto Rico), el artista hizo la primera presentación de su colección bautizada como Benito Antonio, en referencia a su nombre de nacimiento.

En las últimas semanas, muchos fans se habían preguntado por qué el cantante había registrado su nombre como marca y comenzó a rumorearse que podría tratarse de su propia firma de ropa. No iban desencaminados, aunque su incursión en el mundo de la moda será bajo el paraguas de Zara, marca con la que ha colaborado en la Super Bowl y en la Gala Met.

La colección saldrá a la venta el 21 de mayo en los canales habituales de la firma pero Marta Ortega, presidenta de Inditex, se ha adelantado al lanzamiento y ya ha lucido uno de los accesorios de la colección.

Marta Ortega, este domingo con la gorra en Madrid GTRES

Este domingo, la hija de Amancio Ortega estuvo en el Longines Global Champions Tour de Madrid, una competición hípica, y allí debutó esta pieza. Se trata de una gorra en color verde con el logo de la colección, Benito Antonio, estampado en tono naranja en la parte delantera del accesorio.

Por lo que se ha ido conociendo después de la presentación exclusiva en Puerto Rico, la colección tiene un marcado carácter deportivo e incluye todo tipo de prendas en colores vibrantes. Entre ellas, sudaderas naranja con pantalones cortos a juego, además de bermudas de cuadros o rayas.

También se ha podido ver una sudadera gris con NUEVAYoL, el título de una de las canciones de su último disco y uno de sus grandes éxitos, estampado en letras de colores sobre la prenda.

La salida a la venta de la colección de Bad Bunny llegará a España justo antes de que arranquen en Barcelona los primeros conciertos de la gira del artista, que dará en total 12 conciertos, 2 en la Ciudad Condal y otros diez en Madrid. Una fecha perfecta para que los miles de fans que llenarán los espectáculos puedan vestirse con su particular 'uniforme' y bailar al ritmo de la música del artista.