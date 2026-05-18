El catedrático Javier Pérez Royo ve los resultados de Andalucía y lanza un aviso al PSOE si quiere ganar las generales

El PSOE ha obtenido su peor resultado histórico en Andalucía. Su candidata, la exministra de Hacienda María Jesús Montero, apenas ha conseguido 28 escaños, dos menos que en las elecciones de 2022.

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha intervenido este lunes en Al rojo vivo, donde ha hecho un análisis del escenario político tras las elecciones andaluzas. En el programa de laSexta ha definido a María Jesús Montero como "un animal político de mucha envergadura".

Asimismo, Pérez-Royo ha hecho un diagnóstico de los resultados del Partido Popular, pero sobre todo del PSOE, que en su opinión atraviesa una profunda crisis. Para el catedrático, la situación de los socialistas en Andalucía es "especialmente grave y preocupante".

"Tiene que reconstruir el partido, volver a pisar Andalucía y empezar de nuevo, porque ahora mismo no es un partido competitivo", asegura Pérez-Royo, que recomienda al PSOE hacer una reconstrucción profunda desde las bases.

Sin embargo, ha explicado que el proceso exigiría tiempo, dedicación y una reorganización territorial intensa, recorriendo provincia por provincia. Y sobre la posibilidad de que Montero lidere ese proceso, ha apuntado a que las próximas semanas y meses serás decisivos.

Pierde Andalucía

Los resultados de las elecciones andaluzas han dibujado un futuro sin mayorías. El PP de Juanma Moreno tendrá que pactar con Vox si quiere formar gobierno, pero los de Santiago Abascal ya han avisado de que no pondrán las cosas fáciles.

Así, el PP repitió como partido más votado, pero perdiendo la mayoría absoluta. El PSOE obtuvo el peor resultado de su historia. Vox creció, pero sólo un escaño. Y la batalla de la izquierda se la llevó Adelante Andalucía, que consiguió crecer.

En relación con la investidura y los posibles pactos, es importante conocer los plazos que se abren a partir de ahora, una vez se ha completado el escrutinio. Para la mayoría de los lectores de El HuffPost, en estas elecciones no gana nadie y pierde Andalucía.