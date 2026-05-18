Esto es lo que ha ocurrido con la colección Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet: colas kilométricas, gases lacrimógenos y peleas en Barcelona, Tokio o Londres

El lanzamiento de un reloj ha causado disturbios en ciudades como Barcelona, Madrid, Tokio o Londres. Puede parecer absurdo, pero hay motivos que explican el interés que ha generado en ciudades de todo el mundo.

Se trata de una colección de Swatch y Audemars Piguet, una compañía conocida por sus relojes de lujo. El producto ha sido descrito como "revolucionario" por parte de ambas empresas. Parte de su atractivo viene por el diseño retro, ya que está inspirado en el Royal Oak que salió a la venta en 1972.

El Royal Pop, como ha sido bautizado por las dos compañías, cuesta entre 385 y 400 euros y está disponible en 8 diseños distintos. El reloj original en el que se inspira cuesta a día de hoy 20.000 euros. Con esto puedes hacerte una idea de por qué tanta locura por un "simple" reloj.

Algunas tiendas han tenido que cerrar para evitar problemas, en Francia la policía ha intervenido, e incluso algunos famosos, como Alba Carrillo, se han visto envueltos en la polémica.

¿Por qué hay tanta expectación por esta nueva línea de relojes? Getty Images

¿Por qué todos quieren el Royal Pop?

Más allá de los amantes de los relojes o del coleccionismo, el motivo por el que el nuevo reloj de Swatch y Audemars Piguet ha generado tanta ansiedad es económico: muchos esperan que estas piezas se revendan por bastante más dinero del que cuestan.

Al tener un precio relativamente barato, sobre todo si se considera que está implicada una marca de lujo, es fácil que en el mercado de reventa alcance una cifra mayor.

Otro motivo es que no hay demasiados ejemplares a la venta. En Barcelona los clientes se han quejado de que había menos de 200, por lo que no ha tardado en agotarse. Son todos los ingredientes necesarios para que surjan peleas y conflictos.

Esto es lo que ha ocurrido con la colección Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet: colas kilométricas, gases lacrimógenos y peleas en Barcelona, Tokio o Londres Getty Images

Colas y disturbios

En ciudades como Barcelona, Madrid o Tokio ha habido colas desde días antes de su lanzamiento. El Royal Pop salió a la venta el pasado sábado, pero decenas de personas esperaban a la intemperie para ser de los primeros en conseguirlo y no quedarse sin su ejemplar.

La tienda Swatch del Passeig de Gràcia, en Barcelona, tuvo que cerrar el mismo día del lanzamiento debido a la tensión entre los clientes. La policía intervino para calmar los ánimos.

En Nueva York hubo empujones y peleas en la tienda Swatch de Times Square. También se formaron colas días antes. Lo mismo sucedió en Mián, en Tokio y en Londres.

La peor situación se ha vivido en Francia, concretamente en Yvelines, en el área metropolitana de París. La policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos. Hasta 300 personas se dieron cita antes de la apertura de la tienda Swatch, que finalmente se mantuvo cerrada.

Hasta Alba Carrillo se ha indignado

Algunos famosos españoles tampoco se han querido quedar sin su Royal Pop... y, por supuesto, se han dado de bruces con el caos en las tiendas de Swatch.

Es el caso de Alba Carillo, que hizo noche para adquirir su ejemplar en una tienda del centro de Madrid. La experiencia no fue del todo positiva, tal y como se aprecia en un vídeo:

"No tenéis vergüenza, habéis engañado a toda esta gente", señala frente a la puerta de una tienda Swatch. "Habéis dicho que había 200 y pico relojes", se queja en referencia al número de ejemplares que supuestamente se iban a poner a la venta. En algunos establecimientos han sido menos de 100.

"Al final, la especulación y el mercado negro siempre ganan. Hemos sufrido agresiones tras pasar toda la noche en la calle", ha comentado Carrillo en su cuenta de Instagram.