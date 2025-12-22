El diario más vendido de Alemania ve lo último de Leonor y la describe de una forma que resonará en la Casa Real

La princesa Leonor durante su primer vuelo en solitario en la Air Force Academy en Murcia.

El diario alemán Bild, fundado en 1952 por Axel Springer y actualmente el más vendido en Alemania, ha dedicado un artículo a hablar, nuevamente, larga y extendidamente de la figura de la princesa Leonor, especialmente por su último logro, o más bien un paso más en su formación militar.

Ha volado por primera vez en solitario en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, a los mandos del Pilatus PC-21 por primera vez. El Palacio de la Zarzuela informó el pasado viernes que Leonor realizó "una intensiva formación para adquirir los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión en el que se instruye y vuela".

La articulista alemana Anika Glatzel abre el artículo titulándolo: "La princesa Leonor despega", haciendo un juego de palabras en el que, además de despegar literalmente con el avión, este hecho simboliza un paso hacia adelante en su camino como heredera.

Describe el momento como "lo que parece una escena de la película de culto Top Gun es un momento muy especial para la heredera". Destacan, además, el éxito de su formación teórica y "el reconocimiento médico para descartar posibles problemas cardíacos o de visión".

Un motivo "para celebrar"

Para Glatzel este vuelo es, entre exclamaciones, "un motivo para celebrar". De hecho, la siguiente frase lleva cristalino significado: "Leonor ahora sí tiene tiempo para eso: las vacaciones de Navidad comenzaron el viernes para la heredera al trono y sus compañeras".

Lo define como "un gran paso" en el camino que lleva a la sucesión del rey Felipe VI, en el "trono" de España. Incluso más que eso, la ve preparada "desde su nacimiento" y la define como alguien con sentido del deber, un "característico porte sereno" y una "gran naturalidad".

"Se ha ganado el corazón del pueblo español en los últimos años", ha rematado el diario alemán.