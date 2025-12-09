En Francia dejan caer algo sobre el futuro de Leonor que en España sería difícil leer

La figura de la princesa Leonor atrae mucho la atención de medios de comunicación de todo el mundo, que suelen dedicar elogiosos artículos a la heredera de la monarquía española, de la que a menudo destacan su preparación y su discreción.

Un 60% de los ciudadanos y un 75% de los menores de 30 años confía en la princesa como reina, mientras que un 26% que opina que no será buena reina, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo publicada el pasado 22 de noviembre.

El diario francés Libération, fundado en 1973 por el filósofo Jean-Paul Sartre, en cambio, ha planteado dudas sobre si Leonor podrá reinar en algún momento por culpa, sobre todo, de los escándalos que ha protagonizado su abuelo, el rey Juan Carlos I.

El texto del rotativo francés pone el foco en que Felipe VI lleva años intentando proteger la figura de su hija, que a sus 20 años "está recibiendo el entrenamiento militar que se espera de cualquier monarca en formación. Pero subraya que "la sociedad española está cambiando, y las aventuras de su abuelo, Juan Carlos, podrían costarle el trono".

El problema, "las travesuras" de su abuelo

Libération insiste en que el actual rey de España ha perseguido dos objetivos principales en los últimos años. Por un lado, dice que ha tratado de borrar el recuerdo de su padre, "sus travesuras financieras y sus escándalos de mujeriego". Por el otro, está presentando a su hija como una joven preparada "ante el pueblo español" para que en el futuro "pueda sucederlo sin contratiempos".

Para ello, explica, el artículo, se ha formado en prestigiosos centros educativos y ha pasado por "tres rigurosas academias militares, esenciales para convertirse en jefe de Estado y, por lo tanto, en comandante supremo de las fuerzas armadas".

"Al más mínimo escándalo, todo podría derrumbarse"

Además, en el artículo se dice que Leonor participa cada vez con más frecuencia en ceremonias oficiales: "Con su media docena de títulos nobiliarios, pronuncia cada vez más discursos, siempre junto a su padre".

"¿Pero reinará Leonor? En otras partes, en las monarquías del norte de Europa, sería un hecho. En España, no", advierte Libération, que reconoce en cualquier caso que "el mayor activo de la princesa sigue siendo la popularidad de sus padres: según la revista Vanitatis , el 43,7% de los españoles aprueba las acciones del rey Felipe VI, el 21,1% las desaprueba y el 35,2% no opina".

Además, citan a Julián Arroyo, de la revista de análisis Mundiario: "El rey tiene una reputación intachable y es cercano al pueblo. Está haciendo todo lo posible para restaurar la confianza de los españoles en la monarquía. Pero es muy difícil reconstruir esta credibilidad tras el daño causado por Juan Carlos. Al más mínimo traspié, al más mínimo escándalo, todo podría derrumbarse".