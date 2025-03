El dueño de un bar pone el dedo en la llaga con un tema que levanta ampollas: el cobro del pan

El pan en los restaurantes es ese eterno invitado que nadie llama, pero que siempre acaba en la cuenta. Y no, no es gratis, aunque a veces lo parezca. El propietario del Restobar Las Peñas, Eduardo Alemán, ha decidido meter el dedo en la masa y reabrir un debate, con un vídeo de TikTok que no llega ni al medio minuto, un tema que levanta ampollas: el cobro del pan. Como se podía esperar, la publicación ha provocado un tsunami de opiniones.

"Yo tengo un restaurante y creo que el pan hay que cobrarlo, pero también hay que ser transparente", dice Alemán, como quien suelta la gran verdad de la hostelería. Y claro, la cosa se ha liado un poco. Porque, según él, el problema no es tanto pagar por el pan, sino que te lo cobren a traición. "No pueden cobrarte el pan en ningún restaurante si no está estipulado dentro de la carta", advierte el restaurador, que ya tiene su huequito en TikTok compartiendo en su cuenta momentos graciosos y reflexiones sobre el sector hostelero.

Pero ahí no acaba la cosa. Alemán también ha puesto el grito en el cielo por una práctica que a más de uno le habrá sacado los colores: ofrecer el pan sin haber preguntado, como si fuera un extra cortesía de la casa… hasta que llega la cuenta. "Tampoco repites de pan, muchísimo menos cuando te lo ponen siquiera sin preguntarte si lo quieres", suelta. Y hay más, denuncia una práctica que suena a guion de película de terror gastronómico: el pan reciclado.

"No importa que no te lo hayas comido, ya que también es ilegal retirarte el pan que no has tocado, encima del cual has estado todo el rato hablando y comiendo, para utilizarlo en otras mesas", remata. Su consejo es claro: "Si te vuelve a pasar, notifícaselo al local para hacer las cosas bien". Traducción: que no te den gato por pan. Vamos, que si te cobran el pan y ni lo has mirado, tienes todo el derecho a poner el grito en el cielo.

El vídeo, como era de esperar, ha desatado un aluvión de comentarios en TikTok. Algunos han aplaudido la sinceridad de Eduardo Alemán: "Es muy sencillo, se pregunta si quieren pan lo primero, y si no quieren pan no se les cobra", comenta uno de los usuarios. Otros, más prácticos, defienden el cobro: "El día que el panadero me regale el pan lo dejaré de cobrar. Mientras tanto, se cobra".

Y claro, también está el dilema del cliente que pide pan, lo ignora en la mesa y luego se escandaliza cuando le pasan la cuenta. "Yo también tengo uno y preguntamos si quieren pan y está en la carta, pero lo piden, no lo consumen y se me han quejado por cobrarlo aunque lo hayan pedido, ¿qué hacemos en esos casos?", plantea, con resignación, una mujer que se identifica como trabajadora de hostelería. Pero también hay quien propone soluciones creativas, como subir el precio de los platos un euro y regalar el pan. "Sube cada plato 1€ y pon el pan sin cobrarlo. Asunto solucionado y sin polémica", sugiere otro.

Mientras tanto, el pan sigue en la mesa y la discusión en TikTok está servida. "Yo flipo con esto del pan", sentencia otro seguidor de Eduardo Alemán en la red social china, aunque probablemente solo quería comer tranquilo y ahora tiene una crisis filosófica en su cena.