El dueño de un buffet asiático da cuenta de lo que suelen hacer los españoles: dice mucho de cómo somos 

En @unchinoymedio_oficial han hablado de los buffet asiáticos, un modelo de negocio que ha proliferado mucho por España en los últimos años, y una persona que regenta uno ha hablado de los tipos de personas que por allí transitan, también por nacionalidades.

Han contado que los españoles suelen salir rentables por la forma en la que comen y, sin embargo, los chinos no tienen una mentalidad distinta: no paran hasta que amortizan lo que han pagado y suelen tirarse al marisco o a la carne, más cara que el arroz, la pasta o las patatas.

¿Quién es el cliente más y menos rentable? "Los más rentables podemos decir que son...", dice el experto. Y el presentador le interrumpe "españoles". "Sí y los que vienen en familia", ha apostillado.

"El top uno de no rentable son los chinos porque si te ve unos gambones ahí pero eso es exagerado, se coge la bandeja entera de gambón y dice házmelo eso por favor. Y tú te quedas en plan con la cara de... vale", ha contado.

Otro de los presentadores ha explicado que su familia siempre estaba pendiente de las nuevas remesas de marisco para ir a por ellas. "Como es es tu tipo de negocio no puedes decir nada. Los chinos tienen una mentalidad es que no tengo que salir perdiendo, tengo que salir ganando y comiendo. Ganando el dinero que yo he ganado", ha dicho el dueño del buffet.

"Los que salen más rentables son los que comen arroz frito, papas fritas, fideos...", ha añadido uno de los presentadores. El otro presentador ha comentado también que a un bufet al que va él en Barcelona "los fines de semana por la noche sacan bogavante, pero sólo cada 20-30 minutos y recuerdo que es la chica sacar la bandeja y todo con las prisas y en 5 segundos no había".

El hostelero ha confesado que donde se suele perder dinero es en estas bandejas de bogavante "pero puede venir algún niño también o los que comen arroz tres delicias".