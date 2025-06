El "empresario rojo" da una imbatible respuesta a todo aquel que le llama así

Alex Amaya, CEO de la empresa Dormitorum, es un empresario popular por su defensa férrea de medidas sociales como la subida del Salario Mínimo

"Si tú eres un empresario que te afectó la primera subida, deberías ir grabándote la plaquita de que eres un crápula. Porque si tú hace cuatro años le pagabas a tus empleados 680 euros, creo que eres un crápula, por no decir otra cosa", dijo en alguna ocasión.

"Cualquier autónomo que quiera hacer su negocio más grande necesita contratar. Pero, claro, si lo que necesitas es contratar a costa de no cumplir con los derechos del trabajador, si no puedes pagarle lo que tienes que pagarle, tú no necesitas un trabajador, lo que necesitas es un socio", añadía.

Ahora, en The Alexis Army ha respondido a todos los que le denominan "el empresario rojo": "Critico fuertemente los salarios que hay en Canarias. No creo que quien me llame rojo sea fascista, a lo mejor es ignorante".

"Sí he sido muy crítico en el PIB per cápita que tiene Canarias, que es el penúltimo de España siendo la principal comunidad que recibe más turistas y somos la octava región que más aporta al PIB español y somos los penúltimos en salarios y eso lo he criticado fuertemente. Y creo que la redistribución de la riqueza en Canarias está mal y que el modelo turístico que tenemos está mal", ha reflexionado.

"Y que todos los Gobiernos que han pasado por Canarias, además de masculinizados y viejunos, han trabajado para el lobby sanitario, para el lobby turístico y no han trabajado para la ciudadanía, que es para lo que tienen que trabajar. Y por eso me llaman empresario rojo", ha destacado.

"No estoy de acuerdo, no me gusta que mis empleados me digan: 'Me van a echar de mi piso. No encuentro nada'. Yo tengo trabajadores que me dicen: 'No encuentro nada, me quieren echar de mi piso'. ¿Lo arreglas con más turistas?", ha planteado.