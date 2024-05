Un empresario español habla así de las subidas del salario mínimo y revoluciona a media España

Alex Amaya, CEO de la empresa Dormitorum, ha dejado muy clara su postura sobre las últimas subidas del Salario Mínimo Interprofesional y sus palabras están resonando enormemente en toda España.

En una intervención en The Alexis Army, el empresario subraya que a él no le han afectado las dos últimas subidas porque sus empleados cobraban más de esa cantidad.

"Si tú eres un empresario que te afectó la primera subida, deberías ir grabándote la plaquita de que eres un crápula. Porque si tú hace cuatro años le pagabas a tus empleados 680 euros, creo que eres un crápula, por no decir otra cosa", asevera.

"Si te afectó la segunda subida pues eres un medio crápula. Y ahora lo que estamos haciendo es adaptar los sueldos a la vida", explica.

Amaya asegura que si eres un autónomo que ha determinado que lo que haces ya no lo puedes hacer porque necesitas un empleado, "entonces págale como pienses que debes pagarle" y "si no puedes pagarle no lo contrates, quédate como estabas".

"Tú has decidido crecer. Cualquier autónomo que quiera hacer su negocio más grande necesita contratar. Pero, claro, si lo que necesitas es contratar a costa de no cumplir con los derechos del trabajador, si no puedes pagarle lo que tienes que pagarle, tú no necesitas un trabajador, lo que necesitas es un socio", avisa.

"El trabajador vertebra su vida, coge su familia, la vertebra para ponerla al servicio de tu sueño. Deja de ver a su familia, a sus amigos, a sus hijos, viene a cumplir el horario que le has mandado, a hacer las cosas que tú necesitas que hagas y encima tiene que darnos las gracias. Creo que las gracias deberían ser, como mínimo, mutuas", asegura.

Amaya subraya que cualquier empresario que ha conseguido el éxito ha sido gracias a que "esos trabajadores han decidido poner al servicio de tu sueño su tiempo".

El vídeo acumula decenas de me gusta tanto en TikTok como en X, donde lo ha subido el usuario @josevico4 junto al mensaje: "Esta reflexión sobre el salario mínimo es para enmarcar. Sublime".