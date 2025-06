El enfado de una lituana por lo que le cobran en un restaurante de España por una croqueta: "Ridículo"

La creadora de contenido lituana @thelithuaniabroad vive actualmente en España y ha publicado un vídeo enfadada por lo que le han cobrado en un restaurante por una sola croqueta, lo que le ha llevado a lanzar una pregunta a los españoles.

"Quiero hablar con los españoles porque estoy enfadada, ¿cuándo se ha aceptado cobrar 3 o 4 euros por una croqueta? O sea, ¡3,50 euros por una croqueta! Estamos más de la cabeza", ha expresado al principio del vídeo, que está acumulando 1.000 'me gusta'.

Ha recordado que cuando se mudó en 2016 a España, al pedir croquetas, le daban un plato entero de unas ocho croquetas por 10 euros. "No sé cuando hubo el cambio, que yo no me he enterado, creo que después de la pandemia, que ahora la croqueta se pide por unidad, me parece ridículo", ha razonado.

No solo eso, sino que la unidad "ahora te cuesta tres euros, que no tiene sentido". "Yo no quiero decirle al camarero: tráeme siete croquetas, por favor, yo quiero pedir un plato y que me traigan las siete...", ha añadido.

La frase final, de película: "¿Cuándo la croqueta se ha vuelto un plato de pijos? Porque siete croquetas multiplicadas por tres: 21 euros. Me parece fatal y espero que se cambie pronto".