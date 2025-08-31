El 'Financial Times' describe con esta palabra la última propuesta de Feijóo: a él no le hará ni pizca de gracia

El prestigioso diario económico británico Financial Times ha dedicado un extenso artículo a los incendios que han asolado el sur de Europa y han analizado uno de los grandes problemas de España que las llamas han vuelto a sacar a la palestra.

"Cómo el éxodo rural avivó los incendios forestales mortales de Europa", ha señalado el citado medio en el titular de la noticia, explicando que la marcha de los trabajadores agrícolas a las ciudades en las últimas décadas "ha creado vastas áreas de maleza inflamable en tierras abandonadas".

El diario británico apunta a que "los letales incendios forestales" empeoraron por "un largo patrón de despoblación que ha vaciado las comunidades rurales del continente". "Las olas de calor récord vinculadas al cambio climático provocaron incendios que han matado a residentes y bomberos desde España hasta Turquía", ha señalado.

"Hasta el jueves, 402.000 hectáreas habían sido quemadas por los incendios que aún arden, la mayor superficie dañada en España desde 1994", ha detallado el medio económico.

Desde el Financial Times han resaltado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las que aseguró que "la emergencia climática avanza a un ritmo cada vez más acelerado". "A principios de año, unas lluvias inusualmente intensas habían calmado una sequía, pero también habían creado una explosión de vegetación exuberante y combustible", ha destacado.

En ese momento, el diario británico ha recordado que Sánchez propuso un pacto "interpartidista" para "abordar el cambio climático", pero "fue rechazado por el Partido Popular (PP), la oposición conservadora".

Acto seguido, ha hablado de la última propuesta del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, tras los incendios, de una forma que traerá cola: "El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue ridiculizado por sugerir que España creara una base de datos nacional de pirómanos y los rastreara con tobilleras".

Pero el Financial Times ha puesto el foco en la denominada España vaciada. "En Molezuelas de la Carballeda, un pueblo amenazado por los incendios en Zamora, España, la población se ha reducido a casi la mitad a 47 en la última década y la edad promedio de los residentes es de 70 años", ha expuesto.