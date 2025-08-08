Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El fontanero le arregla la cisterna del baño, pregunta si puede calentar la comida y empieza una historia que da juego
"Así comienzan las más bellas historias de amor".

Rodrigo Carretero
Un fontanero, trabajando.Getty Images

La historia que ha vivido un cliente con un fontanero que había ido a casa a repararle una avería ha provocado una multitud de respuestas y muchas bromas.

"Ha venido un fontanero del seguro a arreglarme la cisterna del WC. Al acabar, me ha preguntado si le podía calentar la comida. Después, que si podía comer aquí conmigo porque comer en el coche le parecía muy triste", ha relatado en X el usuario @BernarGM.

"Y nada, aquí estamos los dos comiendo. ¿Vuestra mañana qué tal?", ha rematado junto a una foto en la que se ve cómo ambos están en casa comiendo tranquilamente.

En las reacciones, muchos usuarios coinciden: la historia, que el usuario insiste en que es totalmente real, parece el inicio de una película romántica. 

"Así comienzan las más bellas historias de amor 😌😜. Nah! Joer, es que con la que cae, comer en el coche, tela!", ha señalado una persona.

Otro usuario se explaya más: "1/ yo hubiera hecho lo que tú: no cuesta nada hacerle a alguien el día más fácil, y le habría invitado a café antes de que siguiera. 2/ Bernar... con este tuit solo queremos saber si era guapo y si da para historia. Aunque no sea de amor. 🤣. Y 3/ @PeliDeTarde , porfa, haz tu magia".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@huffpost.es