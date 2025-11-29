El Gobierno sube el salario a los funcionarios y Gonzalo Bernardos reacciona con este presagio

El economista Gonzalo Bernardos, profesor titular del Departamento de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona y también conocido colaborador en medios de comunicación, ha compartido un presagio de lo que cree que está por venir en España tras la subida salarial a los funcionarios que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, a excepción de CCOO.

El Ejecutivo firmó este jueves junto a UGT y CSIF, mientras CCOO tenía pendiente valorar su postura, un acuerdo con el que se prevé una subida salarial de los más de tres millones de funcionarios un 11% entre los años 2025 y 2028.

La primera de ellas, del 2,5%, está contemplada para este año 2025 y todos los trabajadores públicos cobrarán de forma retroactiva su aplicación. Será en la siguiente nómina, cuando vean reflejado ese cambio.

Para el año 2026, se plantea una subida del 1,5% fijo y del 0,5% variable, según el IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para el año 2028. Una propuesta salarial que ha sido rubricada este jueves.

Vista la subida salarial, Gonzalo Bernardos no ha entrado en mucho detalle sobre la propuesta en sí, pero sí ha querido lanzar un presagio de lo que significa, según su punto de vista, el paso adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"En 2023, el aumento pensiones del 8,5% fue decisivo para que Sánchez pudiera gobernar. El PSOE quiere repetir la jugada con los funcionarios. Por eso, en diciembre 2025 recibirán los atrasos pendientes y en enero 2026 su nómina les subirá un 4%. Pronto habrá elecciones generales", ha avanzado.

Otro usuario le ha respondido si mejorar los salarios ahora es malo y el economista ha contestado con otras dos preguntas. "¿Por qué ahora y no ocho años antes? ¿O solo es bueno cuando se acercan las elecciones?", ha cuestionado.