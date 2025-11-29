Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Gobierno sube el salario a los funcionarios y Gonzalo Bernardos reacciona con este presagio
Virales
Virales

El Gobierno sube el salario a los funcionarios y Gonzalo Bernardos reacciona con este presagio

"Pronto habrá...".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Gonzalo Bernardos y Pedro Sánchez.
Fotomontaje de Gonzalo Bernardos y Pedro Sánchez.LASEXTA / Getty Images

El economista Gonzalo Bernardos, profesor titular del Departamento de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona y también conocido colaborador en medios de comunicación, ha compartido un presagio de lo que cree que está por venir en España tras la subida salarial a los funcionarios que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, a excepción de CCOO.

El Ejecutivo firmó este jueves junto a UGT y CSIF, mientras CCOO tenía pendiente valorar su postura, un acuerdo con el que se prevé una subida salarial de los más de tres millones de funcionarios un 11% entre los años 2025 y 2028.

La primera de ellas, del 2,5%, está contemplada para este año 2025 y todos los trabajadores públicos cobrarán de forma retroactiva su aplicación. Será en la siguiente nómina, cuando vean reflejado ese cambio.

Para el año 2026, se plantea una subida del 1,5% fijo y del 0,5% variable, según el IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para el año 2028. Una propuesta salarial que ha sido rubricada este jueves.

Vista la subida salarial, Gonzalo Bernardos no ha entrado en mucho detalle sobre la propuesta en sí, pero sí ha querido lanzar un presagio de lo que significa, según su punto de vista, el paso adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"En 2023, el aumento pensiones del 8,5% fue decisivo para que Sánchez pudiera gobernar. El PSOE quiere repetir la jugada con los funcionarios. Por eso, en diciembre 2025 recibirán los atrasos pendientes y en enero 2026 su nómina les subirá un 4%. Pronto habrá elecciones generales", ha avanzado.

Otro usuario le ha respondido si mejorar los salarios ahora es malo y el economista ha contestado con otras dos preguntas. "¿Por qué ahora y no ocho años antes? ¿O solo es bueno cuando se acercan las elecciones?", ha cuestionado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 