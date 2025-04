El Gran Wyoming reacciona como pocos lo han hecho a lo de Juan Carlos I y Revilla

El Gran Wyoming ha reaccionado muy en su estilo a lo que está ocurriendo con Juan Carlos I después de que éste haya reclamado 50.000 euros a Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, por manifestaciones "injuriosas" y previo a la interposición de una demanda.

"En España ha habido reyes que han provocado guerras, que reprimieron al pueblo o que expulsaron a los judíos. Pero ninguno había ido tan lejos. El emérito quiere silenciar a Revilla. Pero no lo logrará. Puede intentar doblegarle, puede intentar sacarle 50.000 euros, pero lo que nunca conseguirá es que se calle", ha asegurado Wyoming.

En esa misma línea reaccionó también el actor Joaquín Kremel, que escribió en X: "Si ya eran insufribles las turras de Revilla, lo que nos espera ahora, tras la denuncia del demérito, va a ser de aurora boreal. No te lo perdonaré jamás, Juanito".

Mientras, Revilla ha considerado "injusto y mezquino" que una persona "inviolable" e "inmune" ante la ley como es el rey emérito demande a "un ciudadano de a pie" que no ha dicho "nada que no sea verdad", y se ha preguntado por qué se querella contra él "y no contra Bárbara Rey o Corinna" que han dicho "cosas muy gordas" sobre Juan Carlos I.

Revilla ha indicado que lo primero que pensó al conocer por la prensa la reclamación del rey emérito es que "era un bulo", hasta que su mujer le aseguró que "era cierto". Se enteró este martes cuando se encontraba en Vitoria participando en el rodaje de un película con el actor cántabro Antonio Resines y justo filmando una escena en la que estaba "vestido de juez".

Ha afirmado que aún no ha recibido ninguna notificación judicial al respecto pero que el asunto se dirimirá en los juzgados ordinarios ya que, ha recordado, "Revilla no es un aforado", condición que no tienen los diputados del Parlamento de Cantabria desde 2021. "Soy un ciudadano más", ha dicho.