El hijo de Dani Güiza sale a la palestra y cuenta cómo es la relación actual con su padre

Cristian González, hijo mayor del futbolista Dani Güiza, ha entrado a participar en Mtmad 24 horas para enamorarte. A sus 20 años, ha entrado en el programa del canal de Mediaset para intentar ligar con la actriz Carlota Boza, conocida por salir en La que se avecina.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El hijo de uno de los goleadores más conocidos del fútbol español ha hablado de cómo es la relación con su padre. Lo primero que ha explicado es que sus padres se divorciaron cuando él tenía tres años y la custodia quedó en manos de su padre, al que siempre acompañó en sus aventuras deportivas que lo han llevado hasta, por ejemplo, Turquía.

"He tenido problemas con él y con la familia. Intento demostrarle que puedo seguir adelante y puedo conseguir las cosas sin él", comentó en el espacio de Mediaset.

Ahora vive con su madre y aunque ha intentado hablar con su padre, él no le responde: "Intento mantenerle informado, aunque no me responda sé que le gustaría saber cómo me va la vida".