El juez Bosch se pronuncia como nadie sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid durante el Covid

El juez Joaquím Bosch ha sido meridianamente claro al referirse a las muertes de ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

En una entrevista en el canal de YouTube de Jesús Cintora, Bosch asegura que le parece "lógico" que haya "una expectativa de que, al menos, haya una investigación judicial que pueda determinar si hay o no responsabilidades".

"No es bueno para la Justicia de que se tenga percepción de que no hay voluntad de aclarar las cuestiones. Una vez estén claras se tendrá que decidir si hay condenas o no, pero al menos resulta necesario que haya investigaciones judiciales en temas que lo merecen", insiste.

El juez resalta que "en determinadas catástrofes colectivas, como pasó con las residencias, como está pasando ahora en Valencia con la DANA, hay unas pautas que los podres públicos deben cumplir obligatoriamente": "Obviamente una de ellas es la más humana, una empatía y una solidaridad con las víctimas".

"Me parece muy criticable que los gobernantes, en una situación de graves daños y enorme sufrimiento, no tengan la calidad humana de estar al lado de las víctimas", lamenta antes de advertir de que "una cosa es la responsabilidad política, otra la posible responsabilidad civil o económica de tipo indemnizatorio y otra la responsabilidad penal".

"Y no es lo mismo. Creo que en las residencias, especialmente en la Comunidad de Madrid, se cometieron claramente errores, deficiencias serias. Y a partir de ahí esto puede llevar a responsabilidades políticas, casi con toda seguridad a responsabilidades de tipo indemnizatorio y la responsabilidades penales se deben poder depurar", asegura.

"Para ello", explica, "se tienen que demostrar unos requisitos que marca la jurisprudencia, que implica que se tuviera toda la información, que se pudiera haber actuado de manera diligente y eficaz para evitar todas esas muertes y a pesar de ello que se tomaran decisiones con clarísima falta de diligencia que llevaran a las muertes".

"Creo que en las residencias de Madrid hay datos que nos llevan a pensar que esos errores pudieron ser más que errores, pudieron ser conductas negligentes desde una perspectiva penal, pero eso es la investigación judicial la que debería poder aclararlo. Hay que ver quién tomó esa decisiones, con qué criterio se produjo esa forma de decidir quién podía salvarse y quién no", insiste.

Bosch reconoce que "aquello que puede parecer muy evidente para a ciudadanía" puede tener su complejidad a nivel legal porque "hay que ver si se cumplen los requisitos de que estos cargos tenían toda la información, que si hubieran actuado bien se hubiesen salvado estas personas y a pesar de ello no lo hicieron".

"Esto solo se puede averiguar a través de una investigación penal", remarca.