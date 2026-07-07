El juez Bosch echa en falta "una motivación" real para justificar el riesgo de fuga de Begoña Gómez: "No basta con esto"

El juez sustituto de Juan Carlos Peinado ha dejado a Begoña Gómez sin viaje a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) de este miércoles 7 y jueves 8 de julio. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí podrá acudir a la graduación de una de sus hijas en Londres.

Una decisión que desde el Ejecutivo califican de incomprensible y difícil de sostener. El juez Joaquim Bosch comparte esta misma opinión. Así lo manifestó en La noche en 24 Horas este lunes.

"Lo que se echa en falta es una motivación de dónde está el riesgo de fuga, en qué consiste de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales en la materia", sostuvo el magistrado valenciano.

En esta línea, Bosch apuntó que en España hay "decenas de miles de personas investigadas y es muy raro que se retire el pasaporte, es una medida muy excepcional". Dichas excepciones, explicó, se producen cuando la persona tiene poco arraigo en su país de residencia.

"En esta resolución, más allá del tema de Ankara o de Londres, no se explica, con el arraigo que tiene Begoña Gómez en España, en qué consiste ese riesgo de fuga y por qué es muy probable que se vaya del país", afirmó.

Para Bosch, "la resolución es discutible jurídicamente" y probablemente "habrá un recurso sobre la retirada del pasaporte". No obstante, el magistrado apuntó que pese a que se puede recurrir, a efectos prácticos "sería casi inexistente porque el recurso se resolvería ya después de la Cumbre de la OTAN".

La justificación de Peinado

En su auto, conocido este lunes y al que tuvo acceso El HuffPost, el responsable en 'funciones' del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, acuerda "estimar parcialmente" la solicitud de la defensa de Begoña Gómez para el viaje a Londres, que será del 8 al 10 de julio.

La explicación que aportó el sustituto de Peinado se basa en la consideración de que Begoña Gómez está invitada por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa". Aparte, señala que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

Por contra, el magistrado admite que "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit" es una garantía en el caso de Begoña Gómez, a la que también le ayuda "la naturaleza del evento", de exclusivo carácter familiar.