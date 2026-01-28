El jugador de la NBA Victor Wenbanyama dice lo que muchos no se atreven sobre la muerte de un manifestante en Minneapolis

El jugador de la NBA se pronuncia contra las muertes de manifestantes en Estados Unidos

El jugador francés de la NBA Victor Wenbanyama, que actualmente se desempeña como pívot en los San Antonio Spurs, ha sido muy claro respecto a la deriva de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Lo ha hecho después de la muerte de Alex Pretti, manifestante de 37 años en Minneapolis (Minnesota), a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas ICE.

"Aunque el equipo de relaciones públicas lo ha intentado, no voy a sentarme aquí y dar una respuesta políticamente correcta", decía ante las cámaras tras ser preguntado por los últimos asesinatos cometidos por la policía migratoria del gobierno de Donald Trump.

Toda una declaración de intenciones que ya hacía prever lo que vendría después. "Cada día, me levanto, veo las noticias y me horrorizo", manifestó la estrella francesa de la NBA.

"Creo que es una locura que algunas personas hagan que parezca aceptable, como si el asesinato de civiles fuera aceptable", añadió a continuación el jugador, que a sus 22 años ya es una de las figuras más conocidas del baloncesto a nivel mundial.

Pese a su claridad al referirse a esta cuestión, Wenbanyama también se mostró cauto: "Leo las noticias y a veces me hago preguntas muy profundas sobre mi propia vida. También soy consciente de que decir todo lo que pienso tendría un coste demasiado alto para mí en este momento. Por lo tanto, prefiero no entrar en demasiados detalles".

¿Qué ha pasado en Estados Unidos?



La situación en Estados Unidos es de alta tensión tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense que falleció por disparos de la Policía Migratoria de la administración Trump.