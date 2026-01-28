Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los cálculos de Moncloa: ¿Presupuesto a la vista?
Los cálculos de Moncloa: ¿Presupuesto a la vista?

En el Gobierno, lejos del pesimismo, hablan de un puzzle cuyas piezas van encajando.

La actividad parlamentaria ha comenzando en el Congreso este 2026 igual que terminó el año pasado. La suma de PP, Junts y Vox provocó una sonora derrota del Gobierno en una cuestión, además, muy sensible: la revalorización de las pensiones. Lo que hizo Moncloa, y no es nuevo, fue incluirla en un decreto Ómnibus junto a otra veintena de medidas. Y la mayoría de la Cámara lo ha rechazado.

Pero en Moncloa, lejos del pesimismo, hablan de un puzzle cuyas piezas van encajando. La primera razón hay que verla en la regularización de migrantes. Todo un gesto hacia Podemos, que sale reforzado frente a Sumar. Y esto, a su vez, permite desbloquear la negociación con Junts para delegar las competencias en materia migratoria a Cataluña, uno de los objetivos principales para los de Puigdemont. 

¿Y qué pasa con las pensiones? Sánchez no desvela sus cartas, pero sí va a negociar con Junts una salida. Esto pasaría por llevar de nuevo al Congreso de los Diputados un decreto limpio o más limitado. Lo que está claro es que esa revalorización la podrán disfrutar los más de diez millones de pensionistas en España sí o sí. 

Y con todo, vuelven a escucharse las voces que apuntan a que, quizá sí, se podrían llegar a aprobar los Presupuestos del Estado para 2026. "Lo vamos a intentar", se reafirman en el Ministerio de Hacienda.

En el PP lo que hacen es pedagogía. Sobre las pensiones, dejan claro: si se vota solo eso, lo apoyarán. Es un tema sensible teniendo un carrusel electoral a la vista. 

Y sobre la regularización masiva de migrantes hay mucho debate interno, algo que es nuevo en el PP. Hay barones que piden no llevarse por la presión de un Vox muy fuerte en las encuestas.

