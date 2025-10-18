Cientos de miles de personas plantan cara a Trump en una jornada de protestas en EEUU

Manifestantes se reúnen cerca del Capitolio de Estados Unidos durante una protesta contra las políticas del presidente Donald Trump, en Washington, D.C., este sábado.

Cientos de miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar por lo que consideran una deriva autoritaria del gobierno de Donald Trump. Los organizadores esperan que este sábado millones de personas salgan en 2.500 ciudades estadounidenses en la segunda edición de la marcha "No Kings" (no reyes, en inglés).

Los organizadores esperan que esta concentración sea la más grande contra lo que describen como la deriva autoritaria que está instaurando en el país la segunda Adminsitración Trump. Mientras, los simpatizantes del mandatario de EEUU han condenado las protestas como una manifestación de "odio contra América" y una nueva obstrucción demócrata en plena suspensión de la actividad del Gobierno.

Las protestas más multitudinarias se están produciendo en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Seattle, Los Ángeles o Filadelfia. En Washington DC se han concentrado decenas de miles de personas frente al Capitolio de los Estados Unidos. Bajo el lema No Kings los manifestantes defienden que el poder ejecutivo "no puede convertirse en un trono". "América no tiene reyes", repiten sus portavoces, que han llamado a los participantes a vestir de amarillo como símbolo de unidad y defensa de la democracia.

Los organizadores de la marcha han denunciado que "se está quedando sin excusas para mantener cerrado el Gobierno", pero entienden que este bloqueo es un síntoma del autoritarismo que están exhibiendo Trump y el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, el republicano Mike Johnson, quienes tampoco están haciendo precisamente lo imposible para renegociar la reapertura con el partido Demócrata.

"En lugar de reabrir el Gobierno, en lugar de preservar cuidados médicos para todos, en lugar de reducir el coste para las familias de trabajadores, Johnson ha decidido atacar a millones de estadounidenses que van a reunirse en paz para decir que América pertenece al pueblo, no a reyes", hace saber la coalición de organizadores, que aglutina a responsables del Partido Demócrata y más de 200 organizadores civiles, entre ellas sindicatos, de marcado carácter progresista.

Esta es la segunda marcha multitudinaria del movimiento, nacido en redes sociales, después de que el pasado junio más de cuatro millones de personas salieran a las calles tras la aprobación de varias medidas federales que ampliaban el poder del Ejecutivo. Desde entonces, el movimiento ha ido ganando adeptos y se ha convertido en una plataforma ciudadana de alcance nacional.