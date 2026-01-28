Miriam, dermatóloga: "El estrés crónico sitúa a la piel en un estado de alarma permanente"

Una mujer se cuida la piel de rostro en una imagen de archivo.

El inflammaging se ha convertido en poco tiempo en un objeto de debate y atención para muchos. La dermatóloga Miriam Rehbein describe estados permanentes y apenas perceptibles de irritación a nivel celular. Ocurren cuando el cuerpo está estresado durante un periodo prolongado, por estrés crónico, falta de sueño o dieta proinflamatoria.

En declaraciones al diario alemán Focus Online, la profesional asegura que estos procesos ocurren de forma "silenciosa" y "constante", y para la piel "una tensión básica permanente". Como resultado, asegura, "el envejecimiento se manifiesta de forma menos selectiva, si no como una pérdida gradual de equilibrio y resiliencia".

La nutrición, el estrés y el sueño: motores centrales

La piel es el espejo del equilibrio interior. La dieta, el estrés y el sueño influyen directamente en los procesos inflamatorios del cuerpo y, por tanto, tienen un efecto decisivo en el envejecimiento de la piel. Tal y como enumera la experta en el medio de comunicación, una dieta rica en azúcar, alimentos altamente procesados y grasas desfavorables puede aumentar la irritación silenciosa y, al mismo tiempo, importante para la protección y reparación celular.

Asimismo, el estrés crónico favorece procesos inflamatorios, debilita la barrera cutánea y pone la piel en un estado permanente de alarma.

Por último, la falta de sueño también es clave en la salud dermatológica. Si esto se produce regularmente, la piel "se renueva más lentamente", las reacciones inflamatorias "aumentan" y las enfermedades cutáneas existentes "empeoran con más frecuencia". Además, esto resulta "especialmente evidente" en patologías como:

El acné.

La rosácea.

Dermatitis perioral.

Medidas de prevención

La dermatóloga asegura que para reducir los procesos inflamatorios en una fase temprana y estabilizar la función de la piel se debe fortalecer constantemente la barrera cutánea, protegerla de la radiación de los rayos UV y mantener un cuidado que "sobreestimule". Algunos ingredientes activos interesantes podrían ser el retinol, y la interacción con un estilo de vida de baja inflamación.

"En mi consulta médica, experimento una y otra vez cómo reacciona la piel sensible a todo el estilo de vida", explica. "Muchos pacientes me dicen que su cutis mejora notablemente en cuanto reducen el estrés, comen de forma más consciente y dan tiempo a su piel para regenerarse", concluye. "La piel se ve más calmada, equilibrada y resistente".