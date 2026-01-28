Encuentra su diario de cuando tenía nueve años y arrasa por lo que hay escrito sobre Andalucía: más de 17.000 'me gusta' y subiendo

Nacho es un historiador que ha encontrado un bonito recuerdo de su infancia y que por ello se ha llevado todos los elogios. Ha publicado un tuit de su perfil de la red social X, @NachiAlvi, con una imagen de lo que anotó un 21 de mayo de 2009, cuando tenía tan solo nueve años, en su diario.

En él escribió su primera impresión de Andalucía y es que el contenido es para verlo en bucle: "Con nueve años anoté en mi diario mi primera impresión de Andalucía...". No ha necesitado escribir nada más, tan solo la fotografía del diario.

"Las casas son todas blancas. Comen tortilla de camarones que son minigambas. A mamá le ha gustado mucho y a mí", escribió al principio de la anotación.

El final ha sido lo mejor por una gran referencia a un personaje de dibujos animados muy querido en Andalucía: "En Sevilla los camareros hablan como el Gato con Botas. Hace muchoooooo calor".

Más de 17.000 'me gusta' (y subiendo)

El tuit se ha hecho viral al instante y ya ha superado las 300.000 visualizaciones y más de 17.000 'me gusta' en apenas 24 horas. Las reacciones, que no han sido pocas, se han llenado de elogios, especialmente por la mención que ha hecho del gato con botas.

"El Gato con Botas, mi primer referente andaluz", ha escrito poco después nacho. El usuario popular andaluz, @malacarasev, suscribe cada una de las palabras: "Así somo', gran resumen".

Otros han destacado que a pesar de tener nueve años, tenía muy buena letra. "Fui el primero de mi curso en que me pasaran a boli", ha respondido él. "Creo que en general es todo lo que alguien necesita saber sobre Andalucía resumido en un par de frases", ha ironizado el usuario @lilredneckbtc.

Otros no le han culpado por lo que pensó de los camareros y el Gato con Botas: "No te culpo, la voz es de (Antonio) Banderas y es malagueño". "Así es sentir Andalucía con el corazón, ¡qué bonito!", ha añadido el usuario @Kryshnice.

Quién es el Gato con Botas

Pocos en España no conocerán al Gato con Botas, el icónico gato naranja que aparece en la también icónica trilogía de Shrek. Fue tal su trascendencia que en 2011 hicieron una película en solitario del personaje y en 2022 estrenaron la secuela con Gato con Botas: El último deseo.

No solo fue su personalidad la que llegó a enamorar a los españoles, sino su actor de voz, que es nada más y nada menos que el actor y cantante Antonio Banderas, que dejó alguna frase muy recordada como: "Debo mantenerme sereno para no caer en la locura".