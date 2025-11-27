Carles Francino se acuerda de Ayuso tras escuchar los discursos de Gemma Nierga y Wyoming en los Premios Ondas

El periodista y reputado locutor de radio, Carles Francino, director y presentador de La Ventana, programa radiofónico de la Cadena SER y que cuenta con varios premios como la Antena de Oro y un Premio Ondas Nacional de Radio a la Trayectoria, ha verbalizado en poco más de tres minutos un discurso que bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría ver en bucle.

Lo ha hecho recordando discursos como el de la periodista Gemma Nierga durante los Ondas 2025, en los que expresaba su deseo de que, algún día, los premiados se llamen "Ousmane, Salma o Mohamed". También el del humorista y presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, en el que hablaba del periodismo, la información veraz y un recado a la condena al ya exfiscal del Estado, Álvaro García Ortiz.

Francino comienza su discurso con una anécdota que le había ocurrido este mismo jueves en Ràdio Barcelona, en el que se ha reencontrado con un compañero al que hacía tiempo que no veía en persona, quien le ha preguntado cómo iba a hacer en La Ventana para combatir "el clima de odio que se extiende por todo el país". Ha revelado que tardó en responder, pero que terminó negando la mayor.

"Yo creo que el odio no manda, al menos de momento, en este país. Que hay odio y odiadores, coño, pues claro, pero no manda, por mucho que invoquemos aquel cuadro de Goya del dueño a garrotazos, por mucho que algunas redes sociales sean una cloaca de insultos, amenazas y bulos...", ha defendido.

"Y aunque algunos, o bastantes, de nuestros más altos representantes políticos hayan apuntado hace tiempo a la lógica del pim-pam-pum, de a ver quién la dice más gordo", ha rezado.

"Por mucho que lo diga Ayuso"

Confía, tal y como ha contado, que España no está en "modo preguerra civil". "Desde luego que no es una dictadura, por mucho que Ayuso, entre otros y otras, ni tampoco nadie nos está invadiendo", ha mencionado Francino.

"Invadir es lo que hace Rusia en Ucrania, o Israel en Gaza y Cisjordania, no que venga gente de fuera a buscarle la vida. Hay que gestionar eso mejor, y que se cometen errores, pues claro, como todos, pero no dejemos que nos engañen estos discursos", ha matizado.

Para Francino, estos discursos son de los que buscan sacar "tajada" de la bronca y la confusión. Tras este discurso y darle "la brasa" a su compañero, ha invitado a todos los oyentes a examinar la vida cotidiana y confrontar el "retrato apocalíptico que nos quieren vender".

Todo esto, y mucho más, lo ha tenido más claro que nunca tras escuchar los discursos de la periodista Gemma Nierga y El Gran Wyoming en los Premios Ondas 2025.