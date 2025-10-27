El menú del día de este restaurante de Cáceres deja a media España sin palabras por el precio que tiene y lo que ofrece

El tuit con el menú del día del restaurante Requeté, de Cáceres.

La cafetería restaurante Requeté, ubicada en la Plaza Mayor de Cáceres, ha logrado ser protagonista en la red social de X después de que el escritor y columnista Alberto Olmos publicara una imagen del completo menú del día que venden y que cobra más relevancia al ver el precio.

Desde que se implantara el menú del día en los restaurantes españoles allá por la década de los 60, esta ha sido una de las formas favoritas a la hora de ir a comer por los españoles, tanto en jornadas laborales como festivas.

De hecho, según datos de la confederación empresarial Hostelería de España, que agrupa a 52 asociaciones en todo el suelo nacional, los restaurantes españoles sirven una media de cuatro millones de menús del día cada jornada.

Aunque el precio medio, según los últimos datos, esté en 14 euros, cuesta ver en lugares tan céntricos como una Plaza Mayor de una capital de provincia un menú del día que cueste, como en este caso, 12 euros y que ofrezca tanta variedad de productos.

Un amplio abanico de opciones

Tal y como se puede leer en la imagen difundida por Olmos, incluye bebida que puede ser agua, copa de vino, caña cerveza, tinto de verano o mosto. En cuanto a los primeros, se ofrece un surtido de ibéricos, un plato de pasta del día, ensalada mediterránea o de la huerta, arroz Requeté y salmorejo con huevo cocido y sal de jamón.

Para los segundos, el restaurante tiene entre las opciones a elegir migas extremeñas con huevo de la granja, estofado de venado con chocolate negro, solomillo de cerdo ibérico con salsa de Torta del Castillo, patatas a lo pobre con huevos estrellados y jamón, lagarto a la plancha, pescado del día y carrillada de cerdo ibérico estofada.

Para rematar, se dan pan, postre de la casa o café. Todo ello por 12 euros con iva incluido. Sin duda, un precio competitivo que no ha tardado en conquistar a los lectores del tuit.