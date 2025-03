El minuto de Marina Rivers en 'Todo es mentira' hablando de okupas arrasa: "Sólo quiero dar un dato"

La influencer Marina Rivers se ha estrenado como tertuliana de Todo es mentira y lo ha hecho con un vídeo que se está compartiendo de forma masiva en redes sociales como X, Instagram y TikTok.

El tema era la okupación y con un sólo dato se ha llevado por delante el discurso del alcalde de Badalona, García Albiol. "Según pudo constatar la Policía Nacional, en 2024 hubo la mitad de ocupaciones de viviendas que en 2023. El número de ocupaciones lleva dos años cayendo y afecta al 0,057% de las viviendas en España", ha dicho Rivers.

"Estamos hablando de un problema del 0,057% en nuestro país y que lleva cayendo dos años. Dejemos de hablar de que es el paraíso de las ocupaciones. Hay que solventarlo pero es un problema de un 0,057% y estamos bombardeando a la población como si le fueran a ocupar la casa cuando saliese a comprar el pan", ha proseguido.

Ha añadido que se está metiendo miedo: "No es un problema estructural, no es un problema diario". Albiol ha comentado que es un problema que afecta a mucha gente y ha recibido un vendaval de afirmaciones de Rivers.

"¿Sabes lo que afecta a mucha gente? Que los jóvenes no se puedan independizar en nuestro país, que no hay vivienda asequible. Los AirBnb, los fondos buitre... eso es lo que afecta a los españoles no las ocupaciones. 0,057%. Los jóvenes nos queremos independizar. Ese es el problema de los españoles", ha sentenciado llevándose el aplauso del público en plató.