El periódico más vendido de Alemania define a Leonor de una forma tan rotunda que sería raro que alguien lo dijese en España

El periódico alemán Bild, el más vendido de ese país y uno de los más leídos de Europa con una tirada de más de 800.000 ejemplares diarios, ha definido a la princesa Leonor de una forma tan rotunda que sería difícil ver algo así publicado en España.

"Ella es la esperanza silenciosa de España", dice el rotativo en un gran titular con motivo del 20 cumpleaños de la heredera al trono, de la que dice también que "impresiona por su elegante encanto y tranquila reserva".

El Bild destaca que Leonor ha tenido desde su nacimiento "mucha responsabilidad y poco espacio para sueños personales" y explica que "ha sido preparada para su papel con aplomo, sentido del deber y su característica discreción".

"Leonormanía" en España

Además, dice que "en España, ya se habla de 'Leonormanania" y asegura que "el entusiasmo en torno a la futura monarca comenzó desde muy joven", ya que "a los 13 años pronunció su primer discurso público".

Ahora, según ese artículo, "la joven tímida de antaño se ha convertido en una mujer segura de sí misma que cautiva al público". Destaca que, a pesar de los "escándalos" que rodean a su familia, "la princesa permanece en silencio, y con su profundo sentido de la familia, su disciplina y determinación, transmite un mensaje discreto pero claro": "Con su reticencia, encarna a una nueva generación de miembros de la realeza".

El "trío chic"

No es la primera vez en los últimos días que la familia real española acapara titulares en la prensa extranjera. En París Match, una prestigiosa revista semanal francesa de noticias de actualidad nacional e internacional, han definido esta semana al tándem formado por la reina y sus hijas como "trío chic", una forma de referirse a ellas que en España no es nada habitual, donde se mantiene un respeto casi reverencial por ellas.

"Aunque los miembros de la familia real española residen en diferentes partes de la Península Ibérica durante todo el año, les encanta reunirse cuando la vida oficial lo requiere. Apenas diez días después de celebrar la fiesta nacional en familia, Felipe, Letizia, Leonor y Sofía disfrutaron de otra velada familiar el 23 de octubre", dicen en el citado medio en referencia a que todos estuvieron juntos la pasada semana en Oviedo.