Virales

Virales

El periódico más vendido de Alemania define a Leonor de una forma tan rotunda que sería raro que alguien lo dijese en España

La heredera al trono sigue llamando la atención de los medios extranjeros. 

La princesa Leonor, en Santiago de Compostela.Getty Images

El periódico alemán Bild, el más vendido de ese país y uno de los más leídos de Europa con una tirada de más de 800.000 ejemplares diarios, ha definido a la princesa Leonor de una forma tan rotunda que sería difícil ver algo así publicado en España.

"Ella es la esperanza silenciosa de España", dice el rotativo en un gran titular con motivo del 20 cumpleaños de la heredera al trono, de la que dice también que "impresiona por su elegante encanto y tranquila reserva".

El Bild destaca que Leonor ha tenido desde su nacimiento "mucha responsabilidad y poco espacio para sueños personales" y explica que "ha sido preparada para su papel con aplomo, sentido del deber y su característica discreción".

"Leonormanía" en España

Además, dice que "en España, ya se habla de 'Leonormanania" y asegura que "el entusiasmo en torno a la futura monarca comenzó desde muy joven", ya que "a los 13 años pronunció su primer discurso público".

Ahora, según ese artículo, "la joven tímida de antaño se ha convertido en una mujer segura de sí misma que cautiva al público". Destaca que, a pesar de los "escándalos" que rodean a su familia, "la princesa permanece en silencio, y con su profundo sentido de la familia, su disciplina y determinación, transmite un mensaje discreto pero claro": "Con su reticencia, encarna a una nueva generación de miembros de la realeza".

El "trío chic"

No es la primera vez en los últimos días que la familia real española acapara titulares en la prensa extranjera. En París Match, una prestigiosa revista semanal francesa de noticias de actualidad nacional e internacional, han definido esta semana al tándem formado por la reina y sus hijas como "trío chic", una forma de referirse a ellas que en España no es nada habitual, donde se mantiene un respeto casi reverencial por ellas.

"Aunque los miembros de la familia real española residen en diferentes partes de la Península Ibérica durante todo el año, les encanta reunirse cuando la vida oficial lo requiere. Apenas diez días después de celebrar la fiesta nacional en familia, Felipe, Letizia, Leonor y Sofía disfrutaron de otra velada familiar el 23 de octubre", dicen en el citado medio en referencia a que todos estuvieron juntos la pasada semana en Oviedo.

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 