El presentador del tiempo Carlos Almansa se jubila y rescatan su parte del tiempo menos optimista

El mítico presentador del tiempo de Canal Sur, Carlos Almansa, quien ha estado dando la información metereológica en la cadena andaluza durante nada menos que 36 años ha anunciado esta semana su jubilación.

No es raro que tantos años saliendo diariamente en antena hayan dejado más de una anécdota, y el momento de su despedida ha sido clave para recordar algunas de las escenas más icónicas del presentador.

En concreto, el usuario @ElPituso__ ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un fragmento un parte del tiempo de Almansa que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera.

"Nuevamente un episodio de calor más, ya veremos si va a ser el último o va a seguir habiendo nuevos días de mucho calor. En cualquier caso, estén ustedes seguros de que más tarde o más temprano nos acabaremos extinguiendo, pero de momento eso no es algo que vaya a ocurrir de forma inminente", decía el presentador en tono divertido.

Un vídeo que ha devuelto a la memoria colectiva una de las joyas televisivas más recordadas de Almansa: ese momento en el que, tras informar de una nueva ola de calor, cerró su intervención con una frase tan calmada como apocalíptica.

Y así, con una sonrisa y el tono más templado de la televisión pública andaluza, Almansa convirtió un parte meteorológico en una reflexión existencial plagada de humor negro.

El clip, que se ha viralizado una y otra vez desde su emisión, vuelve ahora a circular con fuerza tras conocerse su jubilación, superando ya las 100.000 visualizaciones y los miles de 'me gustas'.

"El único hombre capaz de anunciar el apocalipsis sin que me dé ansiedad"; "Dice que nos vamos a extingir con la misma energía que un padre comentando que va a llover el domingo. Simplemente maravilloso"; "Gracias Carlos, sobre todo por ese apunte final, nos quedamos más tranquilos", han bromeado algunos usuarios.

Y aunque él ya no esté delante de las cámaras, su frase quedará para la historia. En tiempos de destructivas lluvias torrenciales, sequías y calores extremos, su mensaje sigue siendo sorprendentemente reconfortante: sí, nos extinguiremos, pero hoy no. Así que mejor tomárselo con calma.