El producto de Mercadona que tiene a muchos flipando: el de Bosque Verde vale 1,15 euros y el original 355 

Cada vez son más los consumidores que van a los supermercados en busca de perfumes que tengan equivalencias más asequibles y no gastarse un dineral en Tom Ford y marcas similares.

Ahora, desde @sencilloyperfumado han encontrado un ambientador de Mercadona llamado Red Elixir de Bosque Verde, la marca blanca del gigante valenciano, que huele parecido a un perfume que en el Corte Inglés vale 355 euros.

"Si me llegan a decir que en el Mercadona iba a poder encontrar un ambientador con un olor a un perfume nicho no me lo hubiese creído jamás", ha empezado contando este experto en perfumería.

"En este caso he podido probar Red Elixir y es un ambientador con un olor muy parecido a Baccarat Rouge 540, uno de los mejores perfumes del mundo", ha zanjado sobre este producto. En el lado negativo y en lo que muchos coinciden es que el olor dura poco.

En los comentarios muchos le dan la razón pero con matices: "La pena que solo huele al salir del bote, después desaparece", "No he olido el perfume, pero ese ambientador es flipante", "Me acabo de quedar to loco la verdad" y "dura el olor lo justito" son algunos de los comentarios.