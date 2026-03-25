La novedad de Mercadona que encantará a los más golosos: "Es una bomba"

Mercadona suele presentar novedades todas las semanas. Ya sea en productos de alimentación, bebidas, higiene o de cualquier tipo, sus clientes siempre esperan con expectación a los nuevos artículos.

Hace poco se ha conocido, por ejemplo, que la sección del café para llevar llegará a nuevos establecimientos en los próximos días. La cadena de Juan Roig está haciendo una apuesta por su área de 'Listo para comer' que tantas alegrías les está aportando. En 2025 esta sección creció un 20% y alcanzó cerca de 3.000 millones de euros de facturación.

Pero además del impulso a las nuevas áreas, Mercadona no descuida los clásicos. Una de sus últimas novedades es un dulce que te encantará si sueles consumir este tipo de productos, a juzgar por los comentarios que se encuentran en redes sociales. La pinta, desde luego es más que suculenta.

La novedad que ya puedes encontrar en Mercadona

Se trata de una berlina con cobertura de frutos rojos y virutas de chocolate blanco, tal y como se anuncia en la cuenta de Instagram de 'Novedades Mercadona'. Como puedes comprobar en el reel, el aspecto es de lo más apetecible:

La nueva berlina está rellena (un 30%) de crema de arándanos, lo que le aporta jugosidad a la textura. Cada pieza pesa 100 gramos y tiene un precio de 1,25 euros.

La cuenta de Instagram hace referencia a un Mercadona situado en Guadalajara, pero podrás encontrar la berlina en otros establecimientos de la cadena de Juan Roig. Reconocerás las berlinas fácilmente por su color rosa.

En la publicación hay comentarios para todos los gustos. Algunos la han probado e indican que no les ha terminado de convencer, sin embargo, también se encuentran valoraciones muy positivas. "Es una bomba", "Están muy buenas", "Viene súper relleno" o "A por ellas voy la próxima vez", señalan varios de los usuarios.

No son las únicas berlinas que tienen los supermercados de Mercadona, también las hay con cobertura de cacao y rellenas de chocolate. Si prefieres esta opción más clásica las puedes encontrar por el mismo precio y en la misma sección.

En las últimas semanas, Mercadona ha ido reponiendo y anunciando el restablecimiento de productos muy "dulces". Es el caso de los cereales rellenos de leche que comenzó a vender a principios de año y que acabaron agotándose. Ya trabajan para devolverlos a las tiendas.

También destacan los nuevos helados de pistacho, nuez pecana y tarta de la abuela. El creador de contenido 'Peldanyos' los ha puesto por las nubes. Podrían ser el éxito de la cadena cuando el calor apriete.