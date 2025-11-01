El rapero Morad pone la puntilla en su recado a Ayuso por su apoyo a Israel: dos frases tajantes
"Enseño la bandera de un país que lo estaba pasando mal".
El rapero de L'Hospitalet conocido como Morad ha recordado uno de los momentos que vivió en septiembre durante uno de sus conciertos. Hizo que dejara de sonar la música y, con la bandera de Palestina alzada, el cantante se dirigió directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su abierto apoyo a Israel en el conflicto de la Franja de Gaza.
"No os dejéis engañar, yo nunca he creído en la política, no creo en uno, ni en el otro, ni en izquierdas, ni en derechas, ni arriba o abajo. Yo nunca pienso en eso, pienso en mi madre, en ayudarla y lo que me toque en la vida será. Hay que entender una cosa, que la gente habla muy mal. Lo voy a decir con respeto: ojalá en la vida nunca te pase una desgracia, Ayuso, para hablar así de mis hermanos palestinos. Tiempo al tiempo, la vida te pondrá en su lugar...", pronunció Morad durante el concierto.
Meses después ha vuelto a recordar aquel día. Y lo hace con orgullo en una entrevista concedida al diario El País, con motivo de la publicación de su nuevo disco, Reinsertado 2.0. A Morad se le conoce por apoyar las manifestaciones, como las revueltas en Marruecos en la lucha por una mejor sanidad y educación pública, y siempre ha dejado claro que quiere "concienciar a las personas que me siguen, me gusta enseñar cuáles son mis valores y pensamientos, es algo que no puedo evitar".
Sobre su crítica a Ayuso por su apoyo a Israel en el conflicto con Palestina, lo ha vuelto a recordar con orgullo y ha afirmado que no le importaría perder contratos. "No digo nada malo, enseño la bandera de un país que lo está pasando muy mal y reclamo su libertad", ha defendido.
"Si he hecho cosas malas y no he tenido miedo, imagínate por algo que considero positivo. Estoy orgulloso de ello, todo con el que colaboro sabe que apoyo a Palestina. Si me quitan algún contrato, me da igual, ya he conseguido más de lo que imaginaba en la vida, voy a ser feliz y valiente", ha concluido Morad en la citada entrevista.
"Toda ayuda es buena"
Preguntado sobre si los artistas deberían posicionarse más en temas como los de Palestina, Morad ha respondido que "toda ayuda buena". Sin embargo, "no quiero obligar a nadie a hacerlo, respeto todas las opiniones, excepto las faltas de respeto hacia esa situación, pero no sería bueno atacar a quien no piensa igual.